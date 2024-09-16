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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو
الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف، وبتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لشن "ضربة صاروخية" على مدرسة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:25+0000
2024-09-16T08:25+0000
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وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها وكالة الاستخبارات الخارجية، تعمل قيادة الخدمات الخاصة والقيادة العسكرية لنظام كييف، بتحريض من القيمين في الولايات المتحدة، على سيناريو استفزاز غير إنساني آخر، إذ من المقرر شن هجوم صاروخي على مؤسسة للأطفال في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، مستشفى أو روضة أطفال، يخلف عددًا كبيرًا من الضحايا، وتلفيق التهمة للقوات الروسية بارتكابها، ومن المتوقع تغطية إعلامية واسعة النطاق لهذه المأساة بمشاركة وسائل الإعلام الدولية الرائدة".وأضاف المكتب الصحفي أن "كييف تأمل في تنفيذ استفزاز جديد لتبرير رفع الغرب القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الصاروخية لشن ضربات في عمق روسيا".وأشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تخطط لاستخدام تلفيق كييف للتهمة، لتكثيف حملة الضغط على إيران وكوريا الشمالية، بزعم تزويد موسكو بالصواريخ البالستية".وذكر المكتب الصحفي أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا بالفعل دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على طهران وبيونغ يانغ، لنقلهما أسلحة إلى الجانب الروسي".وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بالقول: "بهذه الطريقة، تقود واشنطن الأوروبيين إلى الرد الفوري وبأقصى قدر ممكن من القسوة على الحادث، وإدانة روسيا وشركائها".وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن تطور الأزمة الأوكرانية يظهر أن كييف ورعاتها الغربيين يرفضون التعلم من أخطائهم.الأمن الفيدرالي الروسي: تلقينا وثائق تؤكد تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري والسياسي الدوليموسكو: واشنطن ولندن حاولتا زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا
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الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو

08:25 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الاستخبارات الروسية
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف، وبتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد لشن "ضربة صاروخية" على مدرسة للأطفال توقع عددا كبيرا من الضحايا، لتلفق بعدها الاتهام للقوات الروسية بارتكاب الضربة.
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها وكالة الاستخبارات الخارجية، تعمل قيادة الخدمات الخاصة والقيادة العسكرية لنظام كييف، بتحريض من القيمين في الولايات المتحدة، على سيناريو استفزاز غير إنساني آخر، إذ من المقرر شن هجوم صاروخي على مؤسسة للأطفال في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، مستشفى أو روضة أطفال، يخلف عددًا كبيرًا من الضحايا، وتلفيق التهمة للقوات الروسية بارتكابها، ومن المتوقع تغطية إعلامية واسعة النطاق لهذه المأساة بمشاركة وسائل الإعلام الدولية الرائدة".
وأضاف المكتب الصحفي أن "كييف تأمل في تنفيذ استفزاز جديد لتبرير رفع الغرب القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الصاروخية لشن ضربات في عمق روسيا".

وأضاف البيان: "تأمل قيادة أوكرانيا بهذه الطريقة الوحشية رفع معنويات القوات المسلحة الأوكرانية، وتبرير رفع الغرب للقيود المفروضة على استخدام الأسلحة الصاروخية لتدمير أهداف في عمق الأراضي الروسية، وجذب دعم من دول العالم. إن حياة الأطفال الأوكرانيين، الذين يتعرضون للخطر، تتعرض للإهمال من قبل زمرة زيلينسكي".

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وأشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن "الولايات المتحدة تخطط لاستخدام تلفيق كييف للتهمة، لتكثيف حملة الضغط على إيران وكوريا الشمالية، بزعم تزويد موسكو بالصواريخ البالستية".

وتابع البيان: "وفي الوقت نفسه، يخطط الأمريكيون لاستخدام تلفيق التهمة لتعزيز حملة الضغط، التي بدأوها بالفعل على إيران، وكذلك كوريا الديمقراطية، بسبب الإمداد المزعوم بالصواريخ البالستية لموسكو، ومن المفترض أن يُزعم أن مثل هذه الذخيرة استُخدمت في الهجمات على مدرسة للأطفال".

وذكر المكتب الصحفي أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا بالفعل دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على طهران وبيونغ يانغ، لنقلهما أسلحة إلى الجانب الروسي".
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وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بالقول: "بهذه الطريقة، تقود واشنطن الأوروبيين إلى الرد الفوري وبأقصى قدر ممكن من القسوة على الحادث، وإدانة روسيا وشركائها".

وأضاف أن "قلة من الناس على الساحة الدولية يؤمنون بـ"مكر" موسكو و"براءة" كييف بعد الاستفزازات الدموية مثل بوتشا، والمحطة في كراماتورسك، ومستشفى أوخماتديت".

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وبحسب جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن تطور الأزمة الأوكرانية يظهر أن كييف ورعاتها الغربيين يرفضون التعلم من أخطائهم.
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