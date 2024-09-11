https://sarabic.ae/20240911/الكرملين-يرد-على-تصريحات-بلينكن-حول-الصواريخ-الإيرانية----1092608146.html

الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول الصواريخ الإيرانية

الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول الصواريخ الإيرانية

سبوتنيك عربي

علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على موضوع إمدادات الأسلحة إلى روسيا، بأن لا أساس لها من الصحة. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T10:57+0000

2024-09-11T10:57+0000

2024-09-11T10:57+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن روسيا ستستخدم الصواريخ الإيرانية في الأيام المقبلة: "نسمع الكثير من الحديث عن توريد نوع ما من الأسلحة إلى روسيا الاتحادية، وكلها ليس لها أي أساس".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العمل جار للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.وأشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن لمكالمة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تنهي الصراع في أوكرانيا. وتابع: "لا، مثل هذا الاتصال لا يمكن أن يضع حدا بأي شكل".وأضاف بيسكوف أن تخلي الولايات المتحدة عن سياستها المتمثلة باستخدام أوكرانيا كوسيلة لمحاولة تحجيم روسيا يمكن، على الأرجح، أن يضع حدًا للصراع. وعلّق قائلا:وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن أن وزير الخارجية الأمريكي سيعلن خلال زيارته لكييف عن قرار السماح باستخدام صواريخ "أتاكمز" لاستهداف الأراضي الروسية:وقال بيسكوف أنه في حال سمحت الولايات المتحدة لكييف بشن هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، فإنه "سيكون هناك رد مناسب". ونوه إلى أن العملية العسكرية الخاصة نفسها هي رد على الضربات المحتملة بأسلحة غربية في عمق الأراضي الروسية.وشدد على أن عواقب هجمات القوات الأوكرانية ضد منشآت البنية التحتية النفطية ضئيلة للغاية، بفضل التدابير المتخذة وعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية.الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوركالكرملين يتفق مع شولتس على ضرورة التحقيق في الأعمال التخريبية "للتيار الشمالي"

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https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-الولايات-المتحدة-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الدائر-حول-أوكرانيا-1092275614.html

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