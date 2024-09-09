https://sarabic.ae/20240909/الكرملين-يتفق-مع-شولتس-على-ضرورة-التحقيق-في-الأعمال-التخريبية-للتيار-الشمالي-1092537876.html

الكرملين يتفق مع شولتس على ضرورة التحقيق في الأعمال التخريبية "للتيار الشمالي"

الكرملين يتفق مع شولتس على ضرورة التحقيق في الأعمال التخريبية "للتيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بضرورة إجراء تحقيق شامل في حادثة التخريب التي... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T11:11+0000

2024-09-09T11:11+0000

2024-09-09T11:13+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن متفقون تمامًا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي والتخريب، الذي استهدف "التيار الشمالي"، على الرغم من المحاولات اليائسة لبعض الدول ذات الصلة بهذه القصة للتكتم على هذه القضية. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف، لذلك نحن هنا نتفق تمامًا مع المستشار الألماني".وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحل النزاع في أوكرانيا، بالوسائل السلمية، حتى الآن لا يمكن تتبع خطوط عريضة، نسمع تصريحات مختلفة من الدول الأوروبية، لكننا لا نرى أي تصريحات في هذا الشأن من الجانب الذي يقود هذه العملية برمتها، ويقود الغرب الجماعي بأكمله".وأردف بيسكوف: "لقد رأينا هذه الرسالة، ليس في كل مرة يكون فيها هذا النوع من المعلومات صحيحًا. إيران شريك مهم لنا، ونحن نعمل على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونعمل على تطوير تعاوننا وحوارنا في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية. وسنواصل القيام بذلك بما يخدم مصالح شعبي بلدينا".وأفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس الأحد، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.وكانت وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن"، ذكرت نقلا عن مصادر، يوم الجمعة الماضي، أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، لاستخدامها في العمليات القتالية في أوكرانيا.زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"

https://sarabic.ae/20240908/شولتس-حان-الوقت-لمناقشة-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1092515878.html

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روسيا, العالم, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا