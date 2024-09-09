الكرملين يتفق مع شولتس على ضرورة التحقيق في الأعمال التخريبية "للتيار الشمالي"
11:11 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 09.09.2024)
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
© Photo / Swedish Coast Guard
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بضرورة إجراء تحقيق شامل في حادثة التخريب التي استهدفت خطي نقل الغاز "التيار الشمالي"، رغم محاولات بعض الدول التكتم على هذه القضية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن متفقون تمامًا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في العمل الإرهابي والتخريب، الذي استهدف "التيار الشمالي"، على الرغم من المحاولات اليائسة لبعض الدول ذات الصلة بهذه القصة للتكتم على هذه القضية. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف، لذلك نحن هنا نتفق تمامًا مع المستشار الألماني".
ورد بيسكوف على الصحفيين، عندما سُئل عما إذا كان الكرملين قد اطّلع على تقارير تفيد بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، يعدّ خطة لحل الصراع في أوكرانيا، قائلا: "نحن لا نرفض أي خطط مقدمًا، لكن عليك أن تفهم ما نتحدث عنه".
وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحل النزاع في أوكرانيا، بالوسائل السلمية، حتى الآن لا يمكن تتبع خطوط عريضة، نسمع تصريحات مختلفة من الدول الأوروبية، لكننا لا نرى أي تصريحات في هذا الشأن من الجانب الذي يقود هذه العملية برمتها، ويقود الغرب الجماعي بأكمله".
أمس, 14:34 GMT
وأردف بيسكوف: "لقد رأينا هذه الرسالة، ليس في كل مرة يكون فيها هذا النوع من المعلومات صحيحًا. إيران شريك مهم لنا، ونحن نعمل على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونعمل على تطوير تعاوننا وحوارنا في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية. وسنواصل القيام بذلك بما يخدم مصالح شعبي بلدينا".
وردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي والمشاركين في اجتماع ممثلي دول "بريكس" رفيعي المستوى حول القضايا الأمنية: "في الحقيقة سيحضر مستشار رئيس وزراء الهند، اجتماع ممثلي دول مجموعة "بريكس" رفيعي المستوى حول القضايا الأمنية، الذي سيعقد يومي 11 و12 سبتمبر( أيلول الجاري)، تحت رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، ولا نستبعد إمكانية لقاء الرئيس بوتين مع المشاركين في هذه الفعالية".
وأفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس الأحد، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
وأكد شولتس أنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2" ومحاسبة مرتكبيها.
وكانت وسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن"، ذكرت نقلا عن مصادر، يوم الجمعة الماضي، أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى، لاستخدامها في العمليات القتالية في أوكرانيا.