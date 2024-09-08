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شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا
شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:34+0000
2024-09-08T14:34+0000
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وقال شولتس خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن الآن هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى إجراء مناقشات حول كيفية الانتقال من الوضع الحالي للحرب إلى السلام بشكل أسرع مما يبدو ممكنا في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي حول إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إنه من الضروري البحث عن أشكال وضمانات تعمل على الأقل بطريقة أو بأخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240903/بعد-صفعة-اليمين-الانتخابية-باحث-سياسي-ألمانيا-تعيش-زلزالا-سياسيا-نتيجة-دعمها-لأوكرانيا--1092353852.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا

14:34 GMT 08.09.2024
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
وقال شولتس خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن الآن هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى إجراء مناقشات حول كيفية الانتقال من الوضع الحالي للحرب إلى السلام بشكل أسرع مما يبدو ممكنا في الوقت الحالي".

وأضاف شولتس: "على أي حال، سيكون هناك مؤتمر سلام مقبل، وأنا أتفق مع فلاديمير زيلينسكي على أن روسيا يجب أن تشارك فيه أيضًا".

علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بعد صفعة اليمين الانتخابية.. باحث سياسي: ألمانيا تعيش زلزالا سياسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا
3 سبتمبر, 12:55 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي حول إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إنه من الضروري البحث عن أشكال وضمانات تعمل على الأقل بطريقة أو بأخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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