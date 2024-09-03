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بعد صفعة اليمين الانتخابية.. باحث سياسي: ألمانيا تعيش زلزالا سياسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا
بعد صفعة اليمين الانتخابية.. باحث سياسي: ألمانيا تعيش زلزالا سياسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث السياسي، عبد القادر أبو رحمة، أنّ فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتتخابات الإقليمية في ولايتي تونغان وساكسونيا شرقي البلاد، وُصف من قبل... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T12:55+0000
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وأشار إلى أنّ "هذا الأمر أسهم في تعاظم تيار اليمين شرقي البلاد".ولفت إلى أنّ "هناك تململاً أوروبيًا وخلافات داخل الاتحاد الأوروبي إثر ممارسات السلطة الحاكمة على اعتبار أنّ المواطن الأوروبي يدفع ثمن حرب غربية على روسيا لا علاقة له بها من خلال ضرائب عالية تُفرض عليه".وشدّد أبورحمة أنّ "فوز اليمين في هذه الانتخابات سيلقي بظلاله على العديد من الملفات ومنها ملف اللاجئين المقيمين في ألمانيا".وقال الباحث السياسي إنّ "التضخم الاقتصادي الحاصل بعد جائحة "كورونا" إضافة إلى الدعم السخي لأوكرانيا كلّها عوامل أسهمت، بنظر "الحزب البديل من أجل المانيا"، في تشكيل عبء اقتصادي كبير على ألمانيا، وبالتالي يحملون السلطات الالمانية مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في ما يتعلق بالتضخم الاقتصادي".
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بعد صفعة اليمين الانتخابية.. باحث سياسي: ألمانيا تعيش زلزالا سياسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا

12:55 GMT 03.09.2024
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© flickr.com / Caribb
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حصري
أكّد الباحث السياسي، عبد القادر أبو رحمة، أنّ فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتتخابات الإقليمية في ولايتي تونغان وساكسونيا شرقي البلاد، وُصف من قبل المراقبين بـ"الزلزال السياسي".
وأشار إلى أنّ "هذا الأمر أسهم في تعاظم تيار اليمين شرقي البلاد".

وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "عوامل عديدة أسهمت في هذا الفوز منها ملف اللاجئين، والدعم الألماني السخي إلى أوكرانيا، إضافةً إلى جائحة "كورونا".

ولفت إلى أنّ "هناك تململاً أوروبيًا وخلافات داخل الاتحاد الأوروبي إثر ممارسات السلطة الحاكمة على اعتبار أنّ المواطن الأوروبي يدفع ثمن حرب غربية على روسيا لا علاقة له بها من خلال ضرائب عالية تُفرض عليه".
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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وشدّد أبورحمة أنّ "فوز اليمين في هذه الانتخابات سيلقي بظلاله على العديد من الملفات ومنها ملف اللاجئين المقيمين في ألمانيا".

وكشف عن "عوامل عديدة استغلها حزب "البديل من أجل ألمانيا" في هذه الانتخابات ومنها حادثة المواطن السوري وقتله عددًا من المواطنين، إضافةً إلى استمرار مظاهر التفاوت في الأجور والخدمات والبنية التحتية على الرغم من إنفاق الحكومة الألمانية نحو ألفي مليار يورو منذ بداية توحيد ألمانيا لحل هذه المسألة، وذلك في رسالة واضحة من "حزب البديل من أجل ألمانيا" إلى الناخب الألماني مفادها أنه القوة الوحيدة القادرة على انتشاله من هذه الفوضى".

وقال الباحث السياسي إنّ "التضخم الاقتصادي الحاصل بعد جائحة "كورونا" إضافة إلى الدعم السخي لأوكرانيا كلّها عوامل أسهمت، بنظر "الحزب البديل من أجل المانيا"، في تشكيل عبء اقتصادي كبير على ألمانيا، وبالتالي يحملون السلطات الالمانية مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في ما يتعلق بالتضخم الاقتصادي".
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