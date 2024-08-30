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امرأة تطعن خمسة أشخاص في حافلة غرب ألمانيا
امرأة تطعن خمسة أشخاص في حافلة غرب ألمانيا
سبوتنيك عربي
قالت شرطة منطقة سيجن-فيتجنشتاين، يوم الجمعة، إن امرأة طعنت خمسة أشخاص في حافلة غرب ألمانيا. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T22:02+0000
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سبوتنيك. وقال البيان، "في مساء الجمعة حوالي الساعة 19:40 [بالتوقيت المحلي، 17:40 بتوقيت غرينتش]، طعنت امرأة خمسة أشخاص خلال ركوب حافلة في سيجن-إيزرفيلدر".كانت الحافلة متجهة إلى المهرجان في مدينة سيغن، وكان على متنها ما لا يقل عن 40 شخصًا. وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في الاعتداء.وجاء في البيان "نطلب من المواطنين عدم نشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن، ولا سيما عن الهجوم الإرهابي. ليس لدى الشرطة أي معلومات عن هذا الحادث حتى الآن".
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أخبار ألمانيا, الشرطة, العالم, عملية طعن, حادثة طعن
أخبار ألمانيا, الشرطة, العالم, عملية طعن, حادثة طعن

امرأة تطعن خمسة أشخاص في حافلة غرب ألمانيا

22:02 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 22:15 GMT 30.08.2024)
© Photo / Unsplash/ Markus Spiskeالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Photo / Unsplash/ Markus Spiske
تابعنا عبر
قالت شرطة منطقة سيجن-فيتجنشتاين، يوم الجمعة، إن امرأة طعنت خمسة أشخاص في حافلة غرب ألمانيا.
سبوتنيك. وقال البيان، "في مساء الجمعة حوالي الساعة 19:40 [بالتوقيت المحلي، 17:40 بتوقيت غرينتش]، طعنت امرأة خمسة أشخاص خلال ركوب حافلة في سيجن-إيزرفيلدر".

وأضافت الشرطة، أن "حياة ثلاثة أشخاص في خطر، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة وأصيب الخامس بجروح طفيفة فقط".

كانت الحافلة متجهة إلى المهرجان في مدينة سيغن، وكان على متنها ما لا يقل عن 40 شخصًا. وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في الاعتداء.
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وجاء في البيان "نطلب من المواطنين عدم نشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن، ولا سيما عن الهجوم الإرهابي. ليس لدى الشرطة أي معلومات عن هذا الحادث حتى الآن".
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