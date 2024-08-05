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الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تخطط للمرحلة التالية من عزل روسيا في الرياضة العالمية

الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة تخطط للمرحلة التالية من عزل روسيا في الرياضة العالمية

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة تخطط للمرحلة التالية من حملة "عزل" روسيا في الرياضات العالمية من خلال سلسلة من المنشورات حول... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T07:47+0000

2024-08-05T07:47+0000

2024-08-05T07:47+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال جهاز الاستخبارات: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، تخطط الولايات المتحدة للمرحلة التالية من حملة طويلة الأمد وغير ناجحة لعزل روسيا عن الحركة الرياضية العالمية".وأضافت: "يشرف على المشروع الرئيسان السابقان لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات - المنشقان رودشينكوف وسوبوليفسكي. ويُعتقد أنهما احتفظا "بعلاقات مستقرة" مع المدربين والأطباء المشاركين في تدريب الرياضيين الروس".وتابع بيان الجهاز: "يتم إعداد أقوى "ضربة" للتخصصات "الأكثر روسية" - الجمباز الإيقاعي والسباحة والتزلج على الجليد، ومن المخطط صب دلاء من الأوساخ والأكاذيب على المدارس الرياضية الشهيرة والمدربين والرياضيين المتميزين".وأوضح البيان: "لا يمكن للمرء إلا أن يفاجأ بغطرسة وتفاهة الغربيين، والأهم من ذلك، قصر نظر الغربيين: بعد كل شيء، فإن سلوكهم غير الرياضي بصراحة يرفضه الأغلبية العالمية بشكل متزايد. أما بالنسبة للرياضيين والمدربين الروس، فقد كانوا وما زالوا موضع إعجاب واسع النطاق للجماهير التي ترغب في رؤية الرياضة خارج السياسة".

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