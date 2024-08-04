https://sarabic.ae/20240804/تنمر-وسخرية-تفجر-غضبا-عارما-ما-سبب-الجدل-حول-الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-1091399417.html

"تنمر وعنصرية" يفجران غضبا عارما.. ما سبب الجدل حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

"تنمر وعنصرية" يفجران غضبا عارما.. ما سبب الجدل حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

سبوتنيك عربي

وسط كل الإساءات والانتقادات التي تطولها في الصحافة الغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تواصل الملاكمة الجزائرية إيمان خليف طريقها نحو النجاح والتأهل إلى... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T09:10+0000

2024-08-04T09:10+0000

2024-08-04T09:10+0000

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وتعرضت إيمان خليف البطلة الجزائرية لإساءات وعنصرية كانت آخرها من الاتحاد الدولي للملاكمة بداعي فشلها في اختبار "تحديد الجنس".ضربة واحدة وانسحابوقالت كاريني للصحفيين: "لم أتمكن من الاستمرار، لديّ ألم كبير في أنفي وقلت، من الأفضل أن أتفادى الاستمرار، في تلك اللحظة، كان عليّ أن أحمي حياتي".كما احتج الاتحاد المجري للملاكمة على مواجهة إيمان خليف لآنا لوكا هاموري في الدور ربع النهائي.وقال لازوس بيركو، عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد المجري للملاكمة، لوكالة الأنباء المجرية (إم.تي.أي) : "حزين للغاية أن هناك فضيحة وأننا مضطرون للحديث عن موضوع لا يتوافق مع الرياضة، هذا غير مقبول ومثير للغضب".امرأة تصارع وحشاإلا أن رد إيمان خليف على كل هذه الإساءات جاء سريعا بسحق منافستها المجرية بعد أن أسقطتها مرتين وأنزلت بها هزيمة ساحقة (5-0)، لتتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي، لتبكي البطلة الجزائرية عقب نهاية المباراة بحرقة.من جانبها، أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن حزنها من"الإساءات" التي تتعرض لها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مؤكدة أن إقصاءها في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة كان "قرارا تعسفيا".إيمان خليف خسرت أمام سيدات أخرياتوقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي :"لقد رأينا معلومات مضللة في تقارير تتعلق بإيمان خليف التي تنافس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وكانت ضحية لقرار مفاجئ وتعسفي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة. قرب نهاية بطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2023، وتم استبعادها فجأة دون أي إجراءات قانونية".وتابع: "إن الهجوم الحالي على خليف يرتكز بالكامل على هذا القرار التعسفي، الذي تم اتخاذه دون أي إجراء سليم".وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن خليف مدرجة كأنثى في جواز السفر الخاص بها وتفي متطلبات التنافس في فئة السيدات.من جانبه دافع رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ عن خليف في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن "ايمان خليف امرأة وليس هناك شك على الإطلاق في ذلك".إثبات علميوأضاف: "لقد أجرينا اختبارات واسعة النطاق وثبت ذلك، لقد وُلدت كامرأة وعاشت وتربت كامرأة ونافست كامرأة طوال السنين الماضية دون أي مشكلة".وأتم بقوله: "اسمحوا لي أن أقول إن ما حدث آخر 48 ساعة خلال مواقع التواصل الاجتماعي والكراهية التي تلقتها البطلة الجزائرية إيمان خليف والعنف الذي تعرضت له غير مقبول على الإطلاق".وتلعب إيمان خليف مواجهة نصف النهائي أمام التايلاندية جانجام سوانافينج، يوم الثلاثاء المقبل.وبذلك ضمنت إيمان خليف ميدالية للجزائر في الملاكمة سيدات 66 كيلو، خاصة وأن أصحاب المركزين الثالث والرابع يحصلن على ميدالية برونزية.

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