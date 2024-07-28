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تلوث نهر السين يتسبب بإلغاء تدريبات الترياثلون في أولمبياد باريس
تلوث نهر السين يتسبب بإلغاء تدريبات الترياثلون في أولمبياد باريس
سبوتنيك عربي
أجبر التلوث في نهر السين المنظمين على إلغاء التدريبات المقترحة للسباحة، اليوم الأحد، للاعبي الترياثلون الأولمبيين في باريس. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر بيان مشترك من "أولمبياد باريس 2024" والاتحاد العالمي للترياثلون (الترياثلون سباق ثلاثي، أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، وله عدة أنواع)، أن "الاختبارات أظهرت أن جودة المياه في النهر كانت أقل من المستوى المقبول".وبعد إجراء الاختبارات في الشهر الجاري، اعتُبر نهر السين نظيفا بما يكفي للسباحة فيه، لكن الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية على مدار الـ48 ساعة الماضية، أدت إلى انخفاض جودة المياه.وجاء في البيان: "الأولوية هي صحة الرياضيين"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.وأضاف: "لقد كشفت الاختبارات التي أجريت في نهر السين [أمس السبت] عن مستويات جودة المياه، والتي يرى الاتحاد الدولي للترياثلون أنها لم تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة الحدث".وتابع: "نظرا لتوقعات الطقس للساعات الـ48 المقبلة، فإن باريس 2024 والاتحاد العالمي للترياثلون واثقان من أن جودة المياه ستعود إلى ما دون الحدود، قبل بدء منافسات الترايثلون (في 30 يوليو/ تموز)".وفي حال عدم بلوغ جودة المياه المستوى المطلوب، فقد يتم تأجيل أحداث الترياثلون لبضعة أيام، أو نقلها إلى فاير سور مارن، على نهر مارن شرق باريس.وكان من المقرر أن تقام مرحلة السباحة من التدريب على الترياثلون، اليوم الأحد، في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بينما ستستمر تدريبات الدراجات والجري كما هو مخطط لها.
https://sarabic.ae/20240713/وزيرة-الرياضة-الفرنسية-تسبح-في-نهر-السين-فيديو-1090751892.html
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أخبار فرنسا , رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تلوث نهر السين يتسبب بإلغاء تدريبات الترياثلون في أولمبياد باريس

10:01 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 28.07.2024)
© AP Photo / Thibault Camusفيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 27 يناير/ كانون الثاني 2018
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 27 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Thibault Camus
تابعنا عبر
أجبر التلوث في نهر السين المنظمين على إلغاء التدريبات المقترحة للسباحة، اليوم الأحد، للاعبي الترياثلون الأولمبيين في باريس.
وذكر بيان مشترك من "أولمبياد باريس 2024" والاتحاد العالمي للترياثلون (الترياثلون سباق ثلاثي، أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، وله عدة أنواع)، أن "الاختبارات أظهرت أن جودة المياه في النهر كانت أقل من المستوى المقبول".
وبعد إجراء الاختبارات في الشهر الجاري، اعتُبر نهر السين نظيفا بما يكفي للسباحة فيه، لكن الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية على مدار الـ48 ساعة الماضية، أدت إلى انخفاض جودة المياه.
وجاء في البيان: "الأولوية هي صحة الرياضيين"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأضاف: "لقد كشفت الاختبارات التي أجريت في نهر السين [أمس السبت] عن مستويات جودة المياه، والتي يرى الاتحاد الدولي للترياثلون أنها لم تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة الحدث".
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وتابع: "نظرا لتوقعات الطقس للساعات الـ48 المقبلة، فإن باريس 2024 والاتحاد العالمي للترياثلون واثقان من أن جودة المياه ستعود إلى ما دون الحدود، قبل بدء منافسات الترايثلون (في 30 يوليو/ تموز)".
وفي حال عدم بلوغ جودة المياه المستوى المطلوب، فقد يتم تأجيل أحداث الترياثلون لبضعة أيام، أو نقلها إلى فاير سور مارن، على نهر مارن شرق باريس.
وكان من المقرر أن تقام مرحلة السباحة من التدريب على الترياثلون، اليوم الأحد، في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بينما ستستمر تدريبات الدراجات والجري كما هو مخطط لها.
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