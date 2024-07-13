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وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو
وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بالسباحة في نهر السين، اليوم السبت، وذلك في إطار دعاية تأمل من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف وجاهز لاستضافة دورة... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T12:11+0000
2024-07-13T12:11+0000
2024-07-13T12:15+0000
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والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير.كما نشرت الوزيرة على حسابها عبر موقع "إكس" فيديو يوثق دعايتها.وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن تصرف وزيرة الرياضة كان بمثابة لفتة رمزية لتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد في وقت سابق، بالسباحة في نهر السين أيضا لإظهار جودة المياه قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب المقبل.
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أخبار فرنسا , منوعات, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار فرنسا , منوعات, نادي الفيديو, الأخبار
وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو
12:11 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 13.07.2024)
قامت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بالسباحة في نهر السين، اليوم السبت، وذلك في إطار دعاية تأمل من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف وجاهز لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير.
كما نشرت الوزيرة على حسابها عبر موقع "إكس" فيديو يوثق دعايتها.
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن تصرف وزيرة الرياضة كان بمثابة لفتة رمزية لتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد في وقت سابق، بالسباحة في نهر السين أيضا لإظهار جودة المياه قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب المقبل.