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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sarabic.ae/20240713/وزيرة-الرياضة-الفرنسية-تسبح-في-نهر-السين-فيديو-1090751892.html
وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو
وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بالسباحة في نهر السين، اليوم السبت، وذلك في إطار دعاية تأمل من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف وجاهز لاستضافة دورة... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
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والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير.كما نشرت الوزيرة على حسابها عبر موقع "إكس" فيديو يوثق دعايتها.وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن تصرف وزيرة الرياضة كان بمثابة لفتة رمزية لتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد في وقت سابق، بالسباحة في نهر السين أيضا لإظهار جودة المياه قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب المقبل.
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أخبار فرنسا , منوعات, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار فرنسا , منوعات, نادي الفيديو, الأخبار

وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين لإثبات نظافته... فيديو

12:11 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 13.07.2024)
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصوربرج إيفل
برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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تابعنا عبر
قامت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا بالسباحة في نهر السين، اليوم السبت، وذلك في إطار دعاية تأمل من خلالها أن تظهر أن النهر نظيف وجاهز لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير.
كما نشرت الوزيرة على حسابها عبر موقع "إكس" فيديو يوثق دعايتها.
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن تصرف وزيرة الرياضة كان بمثابة لفتة رمزية لتسليط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيف النهر، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بالتلوث.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد في وقت سابق، بالسباحة في نهر السين أيضا لإظهار جودة المياه قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب المقبل.
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