https://sarabic.ae/20240801/مذيع-إيطالي-مذاق-القهوة-في-أولمبياد-باريس-لا-يطاق-إنها-مصنوعة-من-مياه-نهر-السين-الملوث-1091313856.html
مذيع إيطالي: مذاق القهوة في أولمبياد باريس لا يطاق إنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث
مذيع إيطالي: مذاق القهوة في أولمبياد باريس لا يطاق إنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث
سبوتنيك عربي
انتقد المذيع الإيطالي، لوكا ساكي، تنظيم فاعليات أولمبياد باريس 2024، قائلا إنه "حتى القهوة هنا لا تطاق، أعتقد أنها مصنوعة من مياه نهر السين القذر الذي لا يمكن... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "العربية" عن ساكي تصريحاته في معرض تعليقه على منافسات السباحة في باريس، حيث اشتكى من مذاق القهوة مشيرا إلى أنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث، بعد انتقادات واسعة طالت فرنسا بسبب سوء تنظيم الأولمبياد الحالية، والتي تضمنت تلوث مياه نهر السين.وفي وقت سابق، ألغى منظمو الألعاب الأولمبية اليوم الثاني من تدريبات الترياثلون في نهر السين، يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أدت إلى تلوث الممر المائي.وقال منظمو أولمبياد "باريس 2024" والاتحاد العالمي للترايثلون، في بيان مشترك، إنهم اتخذوا قرارا بإلغاء جلسة تدريب السباحة، يوم الاثنين، لأن "مستويات جودة المياه ... لا تقدم ضمانات كافية" للسماح بإقامتها.والترياثلون هو أول حدث أولمبي من المقرر إقامته في نهر السين، قبل انطلاق السباحة الماراثونية في الأسبوع الثاني من الألعاب.يشار إلى أنه تم إلغاء جلسة تدريبات "الترياثلون"، التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، بسبب مستويات التلوث في نهر السين، وتقرر بدء مسابقة الترياثلون الفردية للرجال، الثلاثاء الماضي، مع إقامة الحدث الفردي للسيدات، أمس الأربعاء.وتعتمد جودة مياه نهر السين، على كمية الأمطار التي تسقط في باريس وحولها، وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس، في يوم الجمعة الماضي، خلال حفل افتتاح ألعاب أولمبياد 2024، في إغراق نظام الصرف الصحي في المدينة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الممر المائي.
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رياضة, منوعات, أخبار فرنسا , الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار فرنسا , الأخبار
مذيع إيطالي: مذاق القهوة في أولمبياد باريس لا يطاق إنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث
انتقد المذيع الإيطالي، لوكا ساكي، تنظيم فاعليات أولمبياد باريس 2024، قائلا إنه "حتى القهوة هنا لا تطاق، أعتقد أنها مصنوعة من مياه نهر السين القذر الذي لا يمكن تصور مستوى تلوثه، رغم ما يقال عن عمليات تنظيفه".
ونقلت قناة
"العربية" عن ساكي تصريحاته في معرض تعليقه على منافسات السباحة في باريس، حيث اشتكى من مذاق القهوة مشيرا إلى أنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث، بعد انتقادات واسعة طالت فرنسا بسبب سوء تنظيم الأولمبياد الحالية، والتي تضمنت تلوث مياه نهر السين.
وفي وقت سابق، ألغى منظمو الألعاب الأولمبية اليوم الثاني من تدريبات الترياثلون في نهر السين، يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أدت إلى تلوث الممر المائي.
وقال منظمو أولمبياد "باريس 2024" والاتحاد العالمي للترايثلون، في بيان مشترك، إنهم اتخذوا قرارا بإلغاء جلسة تدريب السباحة، يوم الاثنين، لأن "مستويات جودة المياه ... لا تقدم ضمانات كافية" للسماح بإقامتها.
والترياثلون هو أول حدث أولمبي من المقرر إقامته في نهر السين، قبل انطلاق السباحة الماراثونية في الأسبوع الثاني من الألعاب.
يشار إلى أنه تم إلغاء جلسة تدريبات "الترياثلون"
، التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، بسبب مستويات التلوث في نهر السين، وتقرر بدء مسابقة الترياثلون الفردية للرجال، الثلاثاء الماضي، مع إقامة الحدث الفردي للسيدات، أمس الأربعاء.
وتعتمد جودة مياه نهر السين، على كمية الأمطار التي تسقط في باريس وحولها، وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس، في يوم الجمعة الماضي، خلال حفل افتتاح ألعاب أولمبياد 2024، في إغراق نظام الصرف الصحي في المدينة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الممر المائي.