https://sarabic.ae/20240730/ترامب-حفل-افتتاح-الأوليمبياد-كان-مهينا-1091234871.html
ترامب: حفل افتتاح الأوليمبياد كان "مهينا"
ترامب: حفل افتتاح الأوليمبياد كان "مهينا"
سبوتنيك عربي
وصف مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، يوم الاثنين، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بـ"المهين"، وذلك بعد تعرض القائمين على الحفل لانتقادات... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T01:09+0000
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وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية : "أنا متفتح الذهن جداً، لكنني اعتقدت أن ما قاموا به كان مهيناً".وعند سؤاله من قبل المذيعة لورا إنغراهام عما سيفعله إذا أعيد انتخابه رئيساً في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس، رد ترامب قائلاً: "لن يكون لدينا "عشاء أخير" كما تم تصويره في العرض الليلة الماضية".وجاءت تعليقاته بعد إدانة من مجموعات كاثوليكية وأساقفة فرنسيين لمشهد في الحفل تضمن راقصين و"دراغ كوينز" ودي جي في أوضاع بدت وكأنها تستحضر تصويراً للعشاء الأخير، رغم أن القائمين على الحفل أكدوا أنه لم يكن المقصود تمثيل الإعداد الديني.أقيم الحفل في باريس يوم الجمعة، وعبّر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المحاكاة الساخرة التي شملت أعضاء من حركة LGBT (التي حُظرت في روسيا باعتبارها متطرفة).وتقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.
https://sarabic.ae/20240729/وزير-الشباب-والرياضة-اللبناني-روح-شيطانية-ظهرت-بحفل-افتتاح-الأولمبياد-في-باريس-1091204500.html
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ترامب, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: حفل افتتاح الأوليمبياد كان "مهينا"
01:09 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 01:18 GMT 30.07.2024)
وصف مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، يوم الاثنين، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بـ"المهين"، وذلك بعد تعرض القائمين على الحفل لانتقادات بسبب ما اعتبره البعض عرضاً تجاوز الحدود.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية : "أنا متفتح الذهن جداً، لكنني اعتقدت أن ما قاموا به كان مهيناً".
وعند سؤاله من قبل المذيعة لورا إنغراهام عما سيفعله إذا أعيد انتخابه رئيساً في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس، رد ترامب قائلاً: "لن يكون لدينا "عشاء أخير" كما تم تصويره في العرض الليلة الماضية".
وجاءت تعليقاته بعد إدانة من مجموعات كاثوليكية وأساقفة فرنسيين لمشهد في الحفل تضمن راقصين
و"دراغ كوينز" ودي جي في أوضاع بدت وكأنها تستحضر تصويراً للعشاء الأخير، رغم أن القائمين على الحفل أكدوا أنه لم يكن المقصود تمثيل الإعداد الديني.
أقيم الحفل في باريس يوم الجمعة، وعبّر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المحاكاة الساخرة التي شملت أعضاء من حركة LGBT (التي حُظرت في روسيا باعتبارها متطرفة).
وتقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.