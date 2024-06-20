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https://sarabic.ae/20240620/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يستعد-لـ-التضحية-بزيلينسكي-1090004952.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الغرب يستعد لـ "التضحية" بفلاديمير زيلينسكي، وأن أسياده الغربيين سوف يتخلون عنه بسهولة. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T08:12+0000
2024-06-20T08:31+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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سياسة
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أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية في روسيا، أنه وفقًا للمعلومات التي تلقاها، فإن الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي، وأن واشنطن وأتباعها راضون عن الوضع الذي حدث بعد 20 مايو/أيار من هذا العام، والذي من خلاله تعتمد فيه شرعية فلاديمير زيلينسكي بشكل كامل على الدعم الغربي.وأضاف جهاز المخابرات الروسية: "لقد فقد زيلينسكي كل استقلاليته وهو مقيّد تمامًا "برباط قصير" في أيدي القيّمين عليه في واشنطن، ولن يتمكن من التهرب من مسؤولية إطلاق العنان لـ "حرب واسعة النطاق" في أوروبا".وأضاف المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المرشح الأنسب ليحل محل، فلاديمير زيلينسكي، هو القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني. ويذكر أن زيلينسكي عيّن زالوجني، في وقت سابق، سفيرا لأوكرانيا لدى بريطانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240617/موسكو-نظام-زيلينسكي-غير-قادر-على-التفاوض-1089922057.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, روسيا, سياسة
العالم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, روسيا, سياسة

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي

08:12 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 20.06.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أكد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الغرب يستعد لـ "التضحية" بفلاديمير زيلينسكي، وأن أسياده الغربيين سوف يتخلون عنه بسهولة.
أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية في روسيا، أنه وفقًا للمعلومات التي تلقاها، فإن الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي، وأن واشنطن وأتباعها راضون عن الوضع الذي حدث بعد 20 مايو/أيار من هذا العام، والذي من خلاله تعتمد فيه شرعية فلاديمير زيلينسكي بشكل كامل على الدعم الغربي.
وأضاف جهاز المخابرات الروسية: "لقد فقد زيلينسكي كل استقلاليته وهو مقيّد تمامًا "برباط قصير" في أيدي القيّمين عليه في واشنطن، ولن يتمكن من التهرب من مسؤولية إطلاق العنان لـ "حرب واسعة النطاق" في أوروبا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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وتابع البيان: "سوف يضحي أسياده الغربيون به بسهولة عندما تعزز روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة، وستجد القوات الأوكرانية المنهكة والمحبطة نفسها في وضع يائس".
وأضاف المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المرشح الأنسب ليحل محل، فلاديمير زيلينسكي، هو القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني. ويذكر أن زيلينسكي عيّن زالوجني، في وقت سابق، سفيرا لأوكرانيا لدى بريطانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
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وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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