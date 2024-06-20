https://sarabic.ae/20240620/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يستعد-لـ-التضحية-بزيلينسكي-1090004952.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الغرب يستعد لـ "التضحية" بفلاديمير زيلينسكي، وأن أسياده الغربيين سوف يتخلون عنه بسهولة. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T08:12+0000

2024-06-20T08:12+0000

2024-06-20T08:31+0000

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أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية في روسيا، أنه وفقًا للمعلومات التي تلقاها، فإن الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي، وأن واشنطن وأتباعها راضون عن الوضع الذي حدث بعد 20 مايو/أيار من هذا العام، والذي من خلاله تعتمد فيه شرعية فلاديمير زيلينسكي بشكل كامل على الدعم الغربي.وأضاف جهاز المخابرات الروسية: "لقد فقد زيلينسكي كل استقلاليته وهو مقيّد تمامًا "برباط قصير" في أيدي القيّمين عليه في واشنطن، ولن يتمكن من التهرب من مسؤولية إطلاق العنان لـ "حرب واسعة النطاق" في أوروبا".وأضاف المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المرشح الأنسب ليحل محل، فلاديمير زيلينسكي، هو القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني. ويذكر أن زيلينسكي عيّن زالوجني، في وقت سابق، سفيرا لأوكرانيا لدى بريطانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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