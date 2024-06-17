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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240617/موسكو-نظام-زيلينسكي-غير-قادر-على-التفاوض-1089922057.html
موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض
موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على التفاوض، وموسكو مقتنعة بذلك. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T07:21+0000
2024-06-17T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد أكدنا، مراراً وتكراراً، استعدادنا للحوار، وهذه ليست مجرد بيانات ذات طبيعة إعلانية، ففي أبريل (نيسان) 2022، وقّع مفاوضونا بالأحرف الأولى على اتفاقيات إسطنبول، ووقعها أيضاً رؤساء الوفد الأوكراني".وأضاف نيبينزيا: "شاهد الجميع مقابلة زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراهاميا، الذي ترأس الوفد الأوكراني في إسطنبول. قال مباشرة، إن كل شيء كان جاهزًا، ولكن جاء بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، وقال إنه من الضروري مواصلة القتال".وأشار أيضًا إلى أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع القيادة الروسية.بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديووتابع: "يبرز سؤال بلاغي، هل من الممكن التوصل إلى اتفاق دون حوار؟ ومع ذلك، فإن مثل هذا التناقض الصارخ هو السمة المميزة للسياسة الخارجية لكييف بأكملها".وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً على التفاوض في المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.مسؤول أوكراني سابق: تصرفات زيلينسكي أدت إلى هلاك الكثيرين على جبهات القتالوفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ في الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضية، بأن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي حال من الأحوال. وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن يوجد سلطات شرعية أخرى هناك.الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20240617/روسيا-تطرح-موضوع-المعادلة-الأمنية-العالمية-الجديدة-في-مجلس-الأمن-الدولي-1089921533.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض

07:21 GMT 17.06.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على التفاوض، وموسكو مقتنعة بذلك.
وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد أكدنا، مراراً وتكراراً، استعدادنا للحوار، وهذه ليست مجرد بيانات ذات طبيعة إعلانية، ففي أبريل (نيسان) 2022، وقّع مفاوضونا بالأحرف الأولى على اتفاقيات إسطنبول، ووقعها أيضاً رؤساء الوفد الأوكراني".

ووفقا له، من الواضح أن "رعاة" كييف الأنجلوسكسونيين لم يكونوا في حاجة إلى مثل هذا النهج السريع للتوصل إلى تسوية سلمية، وقد فعلوا كل شيء لمنع ذلك.

وأضاف نيبينزيا: "شاهد الجميع مقابلة زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراهاميا، الذي ترأس الوفد الأوكراني في إسطنبول. قال مباشرة، إن كل شيء كان جاهزًا، ولكن جاء بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، وقال إنه من الضروري مواصلة القتال".

وشدد نيبينزيا، بالقول: "الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي توصلنا إليه، نتيجة لذلك، هو أن نظام زيلينسكي، غير قادر على التفاوض".

وأشار أيضًا إلى أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع القيادة الروسية.
بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو
وتابع: "يبرز سؤال بلاغي، هل من الممكن التوصل إلى اتفاق دون حوار؟ ومع ذلك، فإن مثل هذا التناقض الصارخ هو السمة المميزة للسياسة الخارجية لكييف بأكملها".

وأردف نيبينزيا، قائلا: "أؤكد أنه عندما يكون شركاؤنا السابقون "ناضجين" للمفاوضات، فإن موقفنا سيبقى دون تغيير. نحن بحاجة إلى ضمانات واضحة لوضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز والاعتراف بالحقائق على الأرض".

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وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً على التفاوض في المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
مسؤول أوكراني سابق: تصرفات زيلينسكي أدت إلى هلاك الكثيرين على جبهات القتال
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ في الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا. ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا، بالوسائل السلمية، ولكن بشرط وضع روسيا لضمانات أمنية.

وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضية، بأن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي حال من الأحوال. وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن يوجد سلطات شرعية أخرى هناك.
الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني
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