https://sarabic.ae/20240617/موسكو-نظام-زيلينسكي-غير-قادر-على-التفاوض-1089922057.html

موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض

موسكو: نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على التفاوض، وموسكو مقتنعة بذلك. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T07:21+0000

2024-06-17T07:21+0000

2024-06-17T07:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال نيبينزيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد أكدنا، مراراً وتكراراً، استعدادنا للحوار، وهذه ليست مجرد بيانات ذات طبيعة إعلانية، ففي أبريل (نيسان) 2022، وقّع مفاوضونا بالأحرف الأولى على اتفاقيات إسطنبول، ووقعها أيضاً رؤساء الوفد الأوكراني".وأضاف نيبينزيا: "شاهد الجميع مقابلة زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراهاميا، الذي ترأس الوفد الأوكراني في إسطنبول. قال مباشرة، إن كل شيء كان جاهزًا، ولكن جاء بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، وقال إنه من الضروري مواصلة القتال".وأشار أيضًا إلى أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع القيادة الروسية.بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديووتابع: "يبرز سؤال بلاغي، هل من الممكن التوصل إلى اتفاق دون حوار؟ ومع ذلك، فإن مثل هذا التناقض الصارخ هو السمة المميزة للسياسة الخارجية لكييف بأكملها".وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً على التفاوض في المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.مسؤول أوكراني سابق: تصرفات زيلينسكي أدت إلى هلاك الكثيرين على جبهات القتالوفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ في الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.وصرح بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضية، بأن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي حال من الأحوال. وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن يوجد سلطات شرعية أخرى هناك.الدوما الروسي: مؤتمر سويسرا أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20240617/روسيا-تطرح-موضوع-المعادلة-الأمنية-العالمية-الجديدة-في-مجلس-الأمن-الدولي-1089921533.html

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