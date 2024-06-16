https://sarabic.ae/20240616/مسؤول-أوكراني-سابق-تصرفات-زيلينسكي-أدت-إلى-هلاك-الكثيرين--على-جبهات-القتال-1089908841.html

مسؤول أوكراني سابق: تصرفات زيلينسكي أدت إلى هلاك الكثيرين على جبهات القتال

مسؤول أوكراني سابق: تصرفات زيلينسكي أدت إلى هلاك الكثيرين على جبهات القتال

سبوتنيك عربي

وقال أوليغ سوسكين، مستشارالرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن تصرفات فلاديمير زيلينسكي أدت إلى مقتل جماعي للأوكرانيين على الجبهة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T14:07+0000

2024-06-16T14:07+0000

2024-06-16T14:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سوسكين في مدونة فيديو على موقع "يوتيوب"، أن "إيرماك، زيلينسكي، شميغال، كوليبا - يستخدمون مواطني أوكرانيا بشكل فعال للقتال ضد روسيا لدرجة أن الجميع (المشاركون في قمة السلام) يصفقون لزيلينسكي، ولكن من غير المقبول قتل المواطنين على هذا النطاق".وبحسب الخبير فإن المؤتمر حول أوكرانيا لن يؤدي إلى أي نتائج، موضحا أنه بينما يذهب فلاديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة في أوروبا، تواصل القوات الروسية اختراق الدفاعات.ورفضت دول "بريكس" الحاضرة في المؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك بسويسرا، التوقيع على بيان مشترك عقب المفاوضات.وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والكرسي الرسولي والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، وغادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-روسيا-ستدافع-عن-مصالحها-وستحقق-بكل-الوسائل-الممكنة-أهداف-العملية-الخاصة-1089906433.html

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