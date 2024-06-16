https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-روسيا-ستدافع-عن-مصالحها-وستحقق-بكل-الوسائل-الممكنة-أهداف-العملية-الخاصة-1089906433.html
الكرملين: روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق بكل الوسائل الممكنة أهداف العملية الخاصة
الكرملين: روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق بكل الوسائل الممكنة أهداف العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة بكل الوسائل الممكنة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T12:04+0000
2024-06-16T12:04+0000
2024-06-16T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا -1" نشر على تليغرام : "نرى كيف تقوم دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بتأجيج التوتر بلا كلل، وإثارة التوترات، والشروع بجولات جديدة وجديدة من التصعيد. بالطبع، لا يمكن أن يحدث كل هذا بدون رد من روسيا، وروسيا ستدافع عن مصالحها وستسعى بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هدف العملية العسكرية الخاصة".وقال بيسكوف في تصريح عبر قناة "روسيا 1" نشر في تطبيق "تيلغرام": "في كل مرة يعلن فيها ( الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تُبذل محاولات للوصول إلى المسار السياسي والدبلوماسي، هناك ظروف معينة على الأرض في كل مرة تزداد سوءًا بالنسبة لأوكرانيا".وأضاف "تظهر لنا الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهة بوضوح أن الأمر سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين في المستقبل".نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-السياسي-الذي-يقدر-وطنه-سيفكر-في-مبادرة-بوتين-للسلام-1089904899.html
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روسيا
الكرملين: روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق بكل الوسائل الممكنة أهداف العملية الخاصة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا ستدافع عن مصالحها وستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة بكل الوسائل الممكنة.
وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا -1" نشر على تليغرام : "نرى كيف تقوم دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بتأجيج التوتر بلا كلل، وإثارة التوترات، والشروع بجولات جديدة وجديدة من التصعيد. بالطبع، لا يمكن أن يحدث كل هذا بدون رد من روسيا، وروسيا ستدافع عن مصالحها وستسعى بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هدف العملية العسكرية الخاصة".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات تظهر بوضوح أن وضع الأوكرانيين سيزداد سوءًا في المستقبل.
وقال بيسكوف في تصريح عبر قناة "روسيا 1" نشر في تطبيق "تيلغرام": "في كل مرة يعلن فيها ( الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تُبذل محاولات للوصول إلى المسار السياسي والدبلوماسي، هناك ظروف معينة على الأرض في كل مرة تزداد سوءًا بالنسبة لأوكرانيا".
وأضاف "تظهر لنا الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهة بوضوح أن الأمر سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين في المستقبل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.