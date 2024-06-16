الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقدم مقترح سلام لإنهاء أزمة أوكرانيا وتقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح بعد أسبوعين
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-السياسي-الذي-يقدر-وطنه-سيفكر-في-مبادرة-بوتين-للسلام-1089904899.html
الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام
الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الشخصية سيفكر في مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T10:39+0000
2024-06-16T10:39+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068445184_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_60ac7cd201ad9540c041cea53eddeda7.jpg
وفي تعليقه على رد فعل السلطات الأوكرانية على اقتراح بوتين، قال بيسكوف: "من المحتمل أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الخاصة، وحتى فوق أسياده، سيفكر في مثل هذا الاقتراح".وتابع: "في وقت من الأوقات، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام، ونوايا إحلال السلام، وإنقاذ أوكرانيا، وكان يقول دائمًا إنه لم يتمسك بالكرسي، وكان دائمًا يقول إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه، لذا دعونا نرى ما إذا كان مستعدًا لكل شيء حتى لا يتفاقم الوضع أكثر".البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلاموأضاف: "الاتفاقات على الورق هي ثمرة مفاوضات معقدة للغاية بين الخبراء، وهذا توازن في المصالح، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".وأشار إلى أن "وفي كل مرة تتدهور بالنسبة لأوكرانيا. إن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات توضح لنا بوضوح أن الوضع سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين من الآن فصاعدًا".الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتينوحدد بوتين يوم الجمعة شروط بدء عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأشار إلى أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يظلان السلطات الشرعية في أوكرانيا.خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلاموفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟
https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html
https://sarabic.ae/20240614/بوتين-العالم-يتغير-بسرعة-ولن-يعود-كما-كان-من-قبل-لا-في-السياسة-ولا-في-الاقتصاد-1089849681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068445184_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_daca6c4768352be07e9743a725a23adc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام

10:39 GMT 16.06.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو: دونيتسك لوغانسك خيرسون زابوروجيه
 مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو: دونيتسك لوغانسك خيرسون زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الشخصية سيفكر في مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الأوكراني.
وفي تعليقه على رد فعل السلطات الأوكرانية على اقتراح بوتين، قال بيسكوف: "من المحتمل أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الخاصة، وحتى فوق أسياده، سيفكر في مثل هذا الاقتراح".

وأضاف بيسكوف في برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "هذا (زيلينسكي) ليس هو الشخص الذي يمكن توقيع الاتفاقيات معه كتابيًا، لأن التوقيع سيكون غير شرعي بحكم القانون".

وتابع: "في وقت من الأوقات، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام، ونوايا إحلال السلام، وإنقاذ أوكرانيا، وكان يقول دائمًا إنه لم يتمسك بالكرسي، وكان دائمًا يقول إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه، لذا دعونا نرى ما إذا كان مستعدًا لكل شيء حتى لا يتفاقم الوضع أكثر".
البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام

وعلق على مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي بشأن الصراع الأوكراني: "هذا ليس إنذارا نهائيا، إنها بالتحديد مبادرة سلمية تم اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
14 يونيو, 17:07 GMT
وأضاف: "الاتفاقات على الورق هي ثمرة مفاوضات معقدة للغاية بين الخبراء، وهذا توازن في المصالح، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".

وتابع بيسكوف: "في كل مرة يعلن فيها بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تتم محاولات للدخول إلى القناة السياسية والدبلوماسية، هناك ظروف معينة على الأرض".

وأشار إلى أن "وفي كل مرة تتدهور بالنسبة لأوكرانيا. إن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات توضح لنا بوضوح أن الوضع سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين من الآن فصاعدًا".
الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتين

وأردف بسشكوف بالقول: ""بوتين لا يرفض أي شيء. إنه لا يرفض إمكانية إجراء مفاوضات. إنه يقول إن هناك هيئات شرعية وفقًا لدستور البلاد"

وحدد بوتين يوم الجمعة شروط بدء عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأشار إلى أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يظلان السلطات الشرعية في أوكرانيا.
خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلام
بوتين يعقد اجتماعا مع كبار موظفي وزارة الخارجية الروسية 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
بوتين يقدم مقترح سلام حقيقي حول أوكرانيا ويحدد شروط روسيا... فيديو
14 يونيو, 09:22 GMT
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.

وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض العسكري بباريس09:14 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:04 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاحأمس, 05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала