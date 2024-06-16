https://sarabic.ae/20240616/الكرملين-السياسي-الذي-يقدر-وطنه-سيفكر-في-مبادرة-بوتين-للسلام-1089904899.html

الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام

الكرملين: السياسي الذي يقدر وطنه سيفكر في مبادرة بوتين للسلام

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الشخصية سيفكر في مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي... 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T10:39+0000

2024-06-16T10:39+0000

2024-06-16T10:39+0000

روسيا

العالم

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وفي تعليقه على رد فعل السلطات الأوكرانية على اقتراح بوتين، قال بيسكوف: "من المحتمل أن السياسي الذي يضع مصالح وطنه فوق مصالحه الخاصة، وحتى فوق أسياده، سيفكر في مثل هذا الاقتراح".وتابع: "في وقت من الأوقات، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام، ونوايا إحلال السلام، وإنقاذ أوكرانيا، وكان يقول دائمًا إنه لم يتمسك بالكرسي، وكان دائمًا يقول إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه، لذا دعونا نرى ما إذا كان مستعدًا لكل شيء حتى لا يتفاقم الوضع أكثر".البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلاموأضاف: "الاتفاقات على الورق هي ثمرة مفاوضات معقدة للغاية بين الخبراء، وهذا توازن في المصالح، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".وأشار إلى أن "وفي كل مرة تتدهور بالنسبة لأوكرانيا. إن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات توضح لنا بوضوح أن الوضع سيزداد سوءًا بالنسبة للأوكرانيين من الآن فصاعدًا".الكرملين يعلق على رد فعل الغرب حول اقتراح بوتينوحدد بوتين يوم الجمعة شروط بدء عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأشار إلى أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يظلان السلطات الشرعية في أوكرانيا.خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلاموفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.تصويت... ما رأيك في مبادرة بوتين للسلام بشأن أوكرانيا؟

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