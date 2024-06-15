https://sarabic.ae/20240615/خبير-بريطاني-يكشف-السبب-الحقيقي-لرفض-زيلينسكي-خطة-بوتين-للسلام-1089898272.html
خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلام
خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلام
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي رفض مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأنه يخشى فقدان السلطة بعد حل... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T19:41+0000
2024-06-15T19:41+0000
2024-06-15T19:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات مع الروس، فسيتعين على زيلينسكي الاستقالة، في واقع الأمر، أعتقد أن زيلينسكي يعرف ذلك جيدًا، فهو يعلم أنه لا يمكنه البقاء رئيسًا لأوكرانيا".وأوضح ميركوريس أنه بمجرد أن يبدأ زيلينسكي عملية التسوية بالشروط التي اقترحتها روسيا، سيبدأ العرش تحت حكم زيلينسكي في الاهتزاز، وسوف تنهار سلطته.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/الرئيس-الكولومبي-نتائج-المؤتمر-حول-أوكرانيا-محددة-سلفا-1089892856.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف السبب الحقيقي لرفض زيلينسكي خطة بوتين للسلام
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي رفض مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأنه يخشى فقدان السلطة بعد حل الصراع.
وقال ميركوريس خلال مقابلة: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات مع الروس، فسيتعين على زيلينسكي الاستقالة، في واقع الأمر، أعتقد أن زيلينسكي يعرف ذلك جيدًا، فهو يعلم أنه لا يمكنه البقاء رئيسًا لأوكرانيا".
وأوضح ميركوريس أنه بمجرد أن يبدأ زيلينسكي عملية التسوية بالشروط التي اقترحتها روسيا، سيبدأ العرش تحت حكم زيلينسكي في الاهتزاز، وسوف تنهار سلطته.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.