https://sarabic.ae/20240615/الرئيس-الكولومبي-نتائج-المؤتمر-حول-أوكرانيا-محددة-سلفا-1089892856.html
الرئيس الكولومبي: نتائج المؤتمر حول أوكرانيا محددة سلفا
الرئيس الكولومبي: نتائج المؤتمر حول أوكرانيا محددة سلفا
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، السفر لحضور المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، لأن نتائجه محددة سلفا، وهذا ليس منتدى حرا للبحث عن السلام بين... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T14:01+0000
2024-06-15T14:01+0000
2024-06-15T14:01+0000
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وكتب بيترو على منصة "إكس": "سيناريو المنتدى في سويسرا ليس سيناريو منتدى حر لمناقشة سبل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، ونتائجه محددة سلفا".وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.وأكدت نحو 90 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه، ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.ولم ترسل سويسرا دعوة روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال.وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
https://sarabic.ae/20240614/تصويت-ما-رأيك-في-مبادرة-بوتين-للسلام-بشأن-أوكرانيا؟-1089869181.html
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روسيا, كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الكولومبي: نتائج المؤتمر حول أوكرانيا محددة سلفا
رفض الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، السفر لحضور المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، لأن نتائجه محددة سلفا، وهذا ليس منتدى حرا للبحث عن السلام بين موسكو وكييف.
وكتب بيترو على منصة "إكس": "سيناريو المنتدى في سويسرا ليس سيناريو منتدى حر لمناقشة سبل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، ونتائجه محددة سلفا".
وأضاف بيترو: "أوقف رحلتي لحضور اجتماع في سويسرا وأطلب من أوروبا مناقشة سبل إنهاء الحرب بدلاً من إطالة أمدها".
وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.
وأكدت نحو 90 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه، ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ولم ترسل سويسرا دعوة روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال.
وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع
في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.