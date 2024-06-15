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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
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شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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https://sarabic.ae/20240615/البيت-الأبيض-يريد-معرفة-رأي-الصين-في-مقترحات-بوتين-للسلام-1089898507.html
البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام
البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T20:26+0000
2024-06-15T20:26+0000
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وقال سوليفان على هامش المؤتمر في سويسرا: "بصراحة، أعتقد أن دولاً مثل الصين بحاجة إلى أن تُسأل، هل تعتقد أن ما طرحه بوتين يشكل أساساً مقبولاً للسلام؟ لأنه إذا كانت إجابتهم بنعم، فإنهم يبتعدون عن ميثاق الأمم المتحدة".ووفقا لسوليفان، فإن غياب الممثلين الصينيين في المؤتمر يظهر موقف بكين الحقيقي فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، مضيفا أن الدول الأخرى بحاجة إلى الاهتمام.وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.وأكدت نحو 90 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه، ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.ولم ترسل سويسرا دعوة روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/تركيا-تصف-مقترحات-بوتين-للسلام-بأنها-خطوة-مهمة-وبصيص-أمل-1089898047.html
https://sarabic.ae/20240615/أمريكا-مقترحات-بوتين-للسلام-مع-أوكرانيا-بمثابة-دعوة-كييف-للاستسلام--1089897348.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام

20:26 GMT 15.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال سوليفان على هامش المؤتمر في سويسرا: "بصراحة، أعتقد أن دولاً مثل الصين بحاجة إلى أن تُسأل، هل تعتقد أن ما طرحه بوتين يشكل أساساً مقبولاً للسلام؟ لأنه إذا كانت إجابتهم بنعم، فإنهم يبتعدون عن ميثاق الأمم المتحدة".
ووفقا لسوليفان، فإن غياب الممثلين الصينيين في المؤتمر يظهر موقف بكين الحقيقي فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، مضيفا أن الدول الأخرى بحاجة إلى الاهتمام.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
تركيا تصف مقترحات بوتين للسلام بأنها خطوة مهمة وبصيص أمل
18:58 GMT
وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.
وأكدت نحو 90 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه، ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ولم ترسل سويسرا دعوة روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال.
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
أمريكا: مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة كييف للاستسلام
18:14 GMT
وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح05:41 GMT
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