https://sarabic.ae/20240615/البيت-الأبيض-يريد-معرفة-رأي-الصين-في-مقترحات-بوتين-للسلام-1089898507.html

البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام

البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن السلطات الأمريكية تود معرفة رأي الصين والدول الأخرى في مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T20:26+0000

2024-06-15T20:26+0000

2024-06-15T20:26+0000

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وقال سوليفان على هامش المؤتمر في سويسرا: "بصراحة، أعتقد أن دولاً مثل الصين بحاجة إلى أن تُسأل، هل تعتقد أن ما طرحه بوتين يشكل أساساً مقبولاً للسلام؟ لأنه إذا كانت إجابتهم بنعم، فإنهم يبتعدون عن ميثاق الأمم المتحدة".ووفقا لسوليفان، فإن غياب الممثلين الصينيين في المؤتمر يظهر موقف بكين الحقيقي فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، مضيفا أن الدول الأخرى بحاجة إلى الاهتمام.وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.وأكدت نحو 90 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه، ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.ولم ترسل سويسرا دعوة روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال.وذكرالكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

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https://sarabic.ae/20240615/أمريكا-مقترحات-بوتين-للسلام-مع-أوكرانيا-بمثابة-دعوة-كييف-للاستسلام--1089897348.html

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