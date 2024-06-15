https://sarabic.ae/20240615/تركيا-تصف-مقترحات-بوتين-للسلام-بأنها-خطوة-مهمة-وبصيص-أمل-1089898047.html
تركيا تصف مقترحات بوتين للسلام بأنها خطوة مهمة وبصيص أمل
تركيا تصف مقترحات بوتين للسلام بأنها خطوة مهمة وبصيص أمل
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن مقترحات السلام الجديدة التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا تمثل بصيص أمل، وسيكون... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T18:58+0000
2024-06-15T18:58+0000
2024-06-15T18:58+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال فيدان خلال افتتاح مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا: "طرحت روسيا أخيرا شروطا جديدة، وبغض النظر عن محتواها، فهي خطوة مهمة وبصيص أمل للبدء بها".وأوضح فيدان أن أنقرة تؤمن بضرورة التوصل إلى حل كامل وشامل للصراع من خلال الدبلوماسية.وقال الوزير إن أنقرة مستعدة دائمًا لقبول مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها السلطات التركية لطرح بديل لصفقة الحبوب المتوقفة "كادت أن تلقى ردود فعل إيجابية" من الجانبين.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/برلماني-أوروبي-قمة-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-مهزلة-وفرصة-ضائعة-1089895963.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
تركيا تصف مقترحات بوتين للسلام بأنها خطوة مهمة وبصيص أمل
أفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن مقترحات السلام الجديدة التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا تمثل بصيص أمل، وسيكون المؤتمر في سويسرا أكثر فعالية بمشاركة ممثلين روس.
وقال فيدان خلال افتتاح مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا: "طرحت روسيا أخيرا شروطا جديدة، وبغض النظر عن محتواها، فهي خطوة مهمة وبصيص أمل للبدء بها".
يجب أن أقول إن هذا المؤتمر سيكون أكثر توجها نحو النتائج إذا كان ممثلو روسيا حاضرين هنا في القاعة.
هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي
وأوضح فيدان أن أنقرة تؤمن بضرورة التوصل إلى حل كامل وشامل للصراع من خلال الدبلوماسية.
وقال الوزير إن أنقرة مستعدة دائمًا لقبول مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن المحاولة الأخيرة التي قامت بها السلطات التركية لطرح بديل لصفقة الحبوب المتوقفة "كادت أن تلقى ردود فعل إيجابية" من الجانبين.
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.