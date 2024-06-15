https://sarabic.ae/20240615/برلماني-أوروبي-قمة-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-مهزلة-وفرصة-ضائعة-1089895963.html
برلماني أوروبي: قمة أوكرانيا دون مشاركة روسيا مهزلة وفرصة ضائعة
برلماني أوروبي: قمة أوكرانيا دون مشاركة روسيا مهزلة وفرصة ضائعة
سبوتنيك عربي
صرح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، بأن عقد قمة حول أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا هو مهزلة وفرصة ضائعة لتحقيق السلام. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T16:10+0000
2024-06-15T16:10+0000
2024-06-15T16:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
سويسرا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا هو حوار الصم، إنه مهزلة، مؤتمر السلام في غياب جميع الأطراف هو مجرد حملة علاقات عامة، وليس أي شيء جدي".وأوضح ماريان أن فلاديمير زيلينسكي يدرك أن هذا الاجتماع لن يؤدي إلى أي شيء.وقال: "أعتقد أنه إذا أراد زيلينسكي السلام، فإنه سيبدأ مناقشة حقيقية مع روسيا، لكنه يجمع المليارات من جميع أنحاء العالم، لا نعرف إلى متى سيستمر هذا، لكنه أدى بالفعل إلى إثراء عدد لا بأس به من الأوليغارشيين".وأشار إلى أن اقتراح السلام الروسي لم يكن محل نظر في الغرب بسبب ترقب الانتخابات الأمريكية ونتائجها، لكن بعد ذلك قد يتغير الوضع.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
https://sarabic.ae/20240615/الرئيس-الكولومبي-نتائج-المؤتمر-حول-أوكرانيا-محددة-سلفا-1089892856.html
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا
روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا
برلماني أوروبي: قمة أوكرانيا دون مشاركة روسيا مهزلة وفرصة ضائعة
صرح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، بأن عقد قمة حول أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا هو مهزلة وفرصة ضائعة لتحقيق السلام.
وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا هو حوار الصم، إنه مهزلة، مؤتمر السلام في غياب جميع الأطراف هو مجرد حملة علاقات عامة، وليس أي شيء جدي".
وتابع: "حتى في وسائل الإعلام الفرنسية تعتبر هذا بمثابة دعاية، هذه ليست مفاوضات حقيقية. إذا أردنا السلام، فعلينا أن ندعو الجميع، إنه أمر مؤسف لأنها فرصة ضائعة".
وأوضح ماريان أن فلاديمير زيلينسكي يدرك أن هذا الاجتماع لن يؤدي إلى أي شيء.
وقال: "أعتقد أنه إذا أراد زيلينسكي السلام، فإنه سيبدأ مناقشة حقيقية مع روسيا، لكنه يجمع المليارات من جميع أنحاء العالم، لا نعرف إلى متى سيستمر هذا، لكنه أدى بالفعل إلى إثراء عدد لا بأس به من الأوليغارشيين".
وأشار إلى أن اقتراح السلام الروسي لم يكن محل نظر في الغرب بسبب ترقب الانتخابات الأمريكية ونتائجها، لكن بعد ذلك قد يتغير الوضع.
وقال: "الآن ينتظر الجميع نتائج الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أنه نتيجة للانتخابات الأمريكية، سيكون الكثيرون أكثر ميلاً لبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.