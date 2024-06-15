https://sarabic.ae/20240615/برلماني-أوروبي-قمة-أوكرانيا-دون-مشاركة-روسيا-مهزلة-وفرصة-ضائعة-1089895963.html

برلماني أوروبي: قمة أوكرانيا دون مشاركة روسيا مهزلة وفرصة ضائعة

برلماني أوروبي: قمة أوكرانيا دون مشاركة روسيا مهزلة وفرصة ضائعة

سبوتنيك عربي

صرح عضو البرلمان الأوروبي، تييري ماريان، بأن عقد قمة حول أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا هو مهزلة وفرصة ضائعة لتحقيق السلام. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T16:10+0000

2024-06-15T16:10+0000

2024-06-15T16:10+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

سويسرا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg

وقال ماريان لوكالة "سبوتنيك": "مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا هو حوار الصم، إنه مهزلة، مؤتمر السلام في غياب جميع الأطراف هو مجرد حملة علاقات عامة، وليس أي شيء جدي".وأوضح ماريان أن فلاديمير زيلينسكي يدرك أن هذا الاجتماع لن يؤدي إلى أي شيء.وقال: "أعتقد أنه إذا أراد زيلينسكي السلام، فإنه سيبدأ مناقشة حقيقية مع روسيا، لكنه يجمع المليارات من جميع أنحاء العالم، لا نعرف إلى متى سيستمر هذا، لكنه أدى بالفعل إلى إثراء عدد لا بأس به من الأوليغارشيين".وأشار إلى أن اقتراح السلام الروسي لم يكن محل نظر في الغرب بسبب ترقب الانتخابات الأمريكية ونتائجها، لكن بعد ذلك قد يتغير الوضع.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html

https://sarabic.ae/20240615/الرئيس-الكولومبي-نتائج-المؤتمر-حول-أوكرانيا-محددة-سلفا-1089892856.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا