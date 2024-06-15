https://sarabic.ae/20240615/أمريكا-مقترحات-بوتين-للسلام-مع-أوكرانيا-بمثابة-دعوة-كييف-للاستسلام--1089897348.html
أمريكا: مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة كييف للاستسلام
أمريكا: مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة كييف للاستسلام
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم السبت، أن بلادها ترى مقترحات الرئيس بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة لأوكرانيا بالاستسلام وليست للتفاوض. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T18:14+0000
2024-06-15T18:14+0000
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وقالت هاريس في كلمتها خلال مؤتمر سويسرا بشأن الصراع الأوكراني: "بالأمس طرح بوتين اقتراحا، لكن يجب أن نقول الحقيقة، فهو لا يدعو إلى المفاوضات، بل يدعو إلى الاستسلام".وفي السياق ذاته، أشارت هاريس إلى أن الاتفاق الموقع أخيرا بشأن الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف "يُظهر التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالحفاظ على الدفاع عن أوكرانيا".وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا: مقترحات بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة كييف للاستسلام
18:14 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 18:15 GMT 15.06.2024)
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم السبت، أن بلادها ترى مقترحات الرئيس بوتين للسلام مع أوكرانيا بمثابة دعوة لأوكرانيا بالاستسلام وليست للتفاوض.
وقالت هاريس في كلمتها خلال مؤتمر سويسرا بشأن الصراع الأوكراني: "بالأمس طرح بوتين اقتراحا، لكن يجب أن نقول الحقيقة، فهو لا يدعو إلى المفاوضات، بل يدعو إلى الاستسلام".
وأضافت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم كييف ليس لأسباب خيرية، ولكن لأن هذا الدعم يلبي مصالحها الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أشارت هاريس إلى أن الاتفاق الموقع أخيرا بشأن الضمانات الأمنية بين واشنطن وكييف "يُظهر التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالحفاظ على الدفاع عن أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا،
شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.
وقال بوتين: "بالطبع، يجب ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، ويجب وضع حقائق إقليمية جديدة، واعتبار شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، كيانات في قوام روسيا الاتحادية".
وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا
، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.
وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.