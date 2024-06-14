https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html

بوتين: هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

بوتين: هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن هناك ما يقرب من 700 ألف عسكري روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T17:07+0000

2024-06-14T17:07+0000

2024-06-14T17:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في اجتماع مع المشاركين في البرنامج التعليمي "فريميا غيرويف" (زمن الأبطال): "يضم برنامج زمن الأبطال 80 شخصًا، وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة لدينا ما يقرب من 700 ألف شخص".وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا مضطرة لدفع الخط الأمامي في اتجاه خاركوف للحد من الضربات الإرهابية على بيلغورود.وأشار بوتين إلى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، حدثت الكثير من التغييرات في تنظيم القوات الجوية وفي ترقية الموظفين الواعدين.وأكد بوتين أن جنود العملية العسكرية الخاصة يؤدون مهامهم في محور خاركوف على مستوى عال.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وأنه لن يعود كما كان من قبل لا في السياسة ولا في الاقتصاد.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مؤتمره الصحفي في مبنى وزارة الخارجية الروسية، وذلك على هامش اجتماعه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف والفريق العامل ضمن الوزارة، حيث اعتبر أن أسس النظام العالمي متعدد الأقطاب تتشكل على أساس الواقع الجديد، لافتا إلى أن إرساء مبادئ التعددية القطبية في الشؤون الدولية يسمح للجميع بحل المشاكل الأكثر تعقيدا معا.ولفت بوتين إلى أن بلاده ترى اهتماما متزايدا من الدول في صيغة "بريكس"، مؤكدا أن روسيا ستعمل على تسهيل الاندماج السلس للمشاركين الجدد في هذه المنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو مهتمة بتطوير الحوار في الأمم المتحدة حول إنشاء نظام أمني غير قابل للتجزئة.وبشأن مصادر الأموال الروسية، قال الرئيس بوتين إنه بسرقة الأصول والأموال الروسية يخطو الغرب والأمريكيين خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأوه بأنفسهم، موضحا أن انعدام الثقة في العملات الغربية آخذ في الازدياد، والعالم يدرك أن أي شخص يمكن أن يكون التالي، مؤكدا أنه يمكن لأوروبا أن تحافظ على نفسها كأحد مراكز التنمية إذا حافظت على علاقات جيدة مع روسيا.

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-العالم-يتغير-بسرعة-ولن-يعود-كما-كان-من-قبل-لا-في-السياسة-ولا-في-الاقتصاد-1089849681.html

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