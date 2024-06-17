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روسيا تطرح موضوع "المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة في مجلس الأمن الدولي
روسيا تطرح موضوع "المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة في مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا ستطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، موضوع النظام... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T06:19+0000
2024-06-17T06:19+0000
2024-06-17T06:19+0000
روسيا
العالم
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وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نقترح مناقشة ما ينبغي أن تكون عليه معايير النظام العالمي العادل حقا، الذي تؤخذ فيه مصالح جميع الدول في الاعتبار، والإسهام المحتمل للأمم المتحدة في بنائه، وسبل إعادة تهيئة مناخ من الثقة والتعاون البناء في المنظمة العالمية، فضلاً عن معادلة أمنية عالمية جديدة".وأضاف: "من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كلا الاجتماعين، يومي 16 و 17 يوليو (المقبل)".وفي وقت سابق، قال فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب ضد الأهداف المدنية في روسيا، من قبل أوكرانيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240609/لافروف-يعلق-على-تلقي-الغرب-إشارة-بوتين-بشأن-احتمال-تسليم-أسلحة-روسية-إلى-دول-أخرى-1089666531.html
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روسيا, العالم
روسيا تطرح موضوع "المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة في مجلس الأمن الدولي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا ستطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، موضوع النظام العالمي العادل و"المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة.
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نقترح مناقشة ما ينبغي أن تكون عليه معايير النظام العالمي العادل حقا، الذي تؤخذ فيه مصالح جميع الدول في الاعتبار، والإسهام المحتمل للأمم المتحدة في بنائه، وسبل إعادة تهيئة مناخ من الثقة والتعاون البناء في المنظمة العالمية، فضلاً عن معادلة أمنية عالمية جديدة".
ووفقًا له، فإن هناك طلب كبير في المجتمع الدولي لإجراء نقاش استراتيجي حول مستقبل النظام العالمي "ما وراء أفق" الأزمة الحالية، سينهي الأزمة وسيطرح السؤال حول ما ينبغي أن تكون عليه ملامح النظام الجديد للعلاقات الدولية.
وأضاف: "من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كلا الاجتماعين، يومي 16 و 17 يوليو (المقبل)".
وفي وقت سابق، قال فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستناقش المخاطر الجيوسياسية لاستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب ضد الأهداف المدنية في روسيا، من قبل أوكرانيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.