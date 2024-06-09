https://sarabic.ae/20240609/لافروف-يعلق-على-تلقي-الغرب-إشارة-بوتين-بشأن-احتمال-تسليم-أسلحة-روسية-إلى-دول-أخرى-1089666531.html

لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى

لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى في العالم، موضحًا... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T12:05+0000

2024-06-09T12:05+0000

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وقال لافروف خلال مقابلة: "ليس لدي شك في أنهم سمعوا، وليس لدي شك في أنهم سيفهمون، لا يزال هناك أشخاص يعرفون كيفية التحليل، ولا يشاركون في التصعيد من أجل إرضاء ناخبيهم". واعتبر لافروف أن هذا رد مماثل على الغرب، "فإذا قاموا بتسليح عدونا، فسنقرر بأنفسنا كيفية الرد على أعمالكم العدائية".ولفت إلى أن المسؤولين الفرنسيين ينكرون وجود مدربين تابعين لباريس في أوكرانيا، وهو أمر غير صحيح، وفرنسا تعرف ذلك.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.وأكد الرئيس بوتين أنه في مثل هذا الوضع، تحتفظ موسكو بالحق في التصرف بطريقة مماثلة، بما في ذلك تزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، ووفقا له، لا يمكن القول إن هذا سيتم غدا، لكن على روسيا أن تفكر في الأمر.

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