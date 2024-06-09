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https://sarabic.ae/20240609/لافروف-يعلق-على-تلقي-الغرب-إشارة-بوتين-بشأن-احتمال-تسليم-أسلحة-روسية-إلى-دول-أخرى-1089666531.html
لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى
لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى في العالم، موضحًا... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T12:05+0000
2024-06-09T12:05+0000
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وقال لافروف خلال مقابلة: "ليس لدي شك في أنهم سمعوا، وليس لدي شك في أنهم سيفهمون، لا يزال هناك أشخاص يعرفون كيفية التحليل، ولا يشاركون في التصعيد من أجل إرضاء ناخبيهم". واعتبر لافروف أن هذا رد مماثل على الغرب، "فإذا قاموا بتسليح عدونا، فسنقرر بأنفسنا كيفية الرد على أعمالكم العدائية".ولفت إلى أن المسؤولين الفرنسيين ينكرون وجود مدربين تابعين لباريس في أوكرانيا، وهو أمر غير صحيح، وفرنسا تعرف ذلك.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.وأكد الرئيس بوتين أنه في مثل هذا الوضع، تحتفظ موسكو بالحق في التصرف بطريقة مماثلة، بما في ذلك تزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، ووفقا له، لا يمكن القول إن هذا سيتم غدا، لكن على روسيا أن تفكر في الأمر.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
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لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى

12:05 GMT 09.06.2024
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى في العالم، موضحًا أنها كانت مسموعة ومفهومة.
وقال لافروف خلال مقابلة: "ليس لدي شك في أنهم سمعوا، وليس لدي شك في أنهم سيفهمون، لا يزال هناك أشخاص يعرفون كيفية التحليل، ولا يشاركون في التصعيد من أجل إرضاء ناخبيهم".

أعتقد أنهم سيفهمون، أوبالأحرى أعتقد أنهم يفهمون وسيتوصلون إلى استنتاجات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
واعتبر لافروف أن هذا رد مماثل على الغرب، "فإذا قاموا بتسليح عدونا، فسنقرر بأنفسنا كيفية الرد على أعمالكم العدائية".
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
بوتين: روسيا لم تتصرف قط كدولة مستعمرة مثل أمريكا
7 يونيو, 15:01 GMT
ولفت إلى أن المسؤولين الفرنسيين ينكرون وجود مدربين تابعين لباريس في أوكرانيا، وهو أمر غير صحيح، وفرنسا تعرف ذلك.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.
وأكد الرئيس بوتين أنه في مثل هذا الوضع، تحتفظ موسكو بالحق في التصرف بطريقة مماثلة، بما في ذلك تزويد الدول التي تتعرض للضغوط بأسلحة بعيدة المدى، ووفقا له، لا يمكن القول إن هذا سيتم غدا، لكن على روسيا أن تفكر في الأمر.
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