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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
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نساء عربيات رائدات في السياسة
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10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا
بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتخذا قرارا بشأن إمكانية رفع الحظر الحالي على... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T05:53+0000
2024-09-13T05:53+0000
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ستجري المحادثات بين الزعيمين في البيت الأبيض وستكون الثانية بين بايدن وستارمر منذ تثبيت رئيس الوزراء البريطاني في منصبه. وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة كاملة من المواضيع التي ستتم مناقشتها، بما في ذلك القتال في قطاع غزة وحماية الملاحة في البحر الأحمر والعلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن، إلا أن أوكرانيا ستكون في قلب جدول أعمال الاجتماع.وتظل المؤامرة الرئيسية في الحدث القادم هي مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ستمنحان أوكرانيا الإذن بضرب الأسلحة الغربية في عمق الأراضي الروسية خارج شبه جزيرة القرم والمناطق التي تم ضمها، والتي لا تخضع لمثل هذا القيد.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات في عمق أراضي الروسية، ولهذا تحتاج إلى بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية لدول الناتو ومهام الطيران. وحذر بوتين من أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سينقل لبايدن نتائج المناقشات حول هذا الموضوع عقب زيارته لكييف. كما كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ينوي أن يفعل الشيء نفسه.أثارت مناقشة مسألة الضربات العميقة ضد روسيا بالأسلحة الأمريكية جدلاً نشطًا في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع. وعلى وجه الخصوص، ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بشكل مباشر، أن الإذن الأمريكي المحتمل لكييف بضرب عمق روسيا سيكون خطوة نحو الحرب العالمية الثالثة.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
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روسيا, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا

05:53 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتخذا قرارا بشأن إمكانية رفع الحظر الحالي على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة غربية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.
ستجري المحادثات بين الزعيمين في البيت الأبيض وستكون الثانية بين بايدن وستارمر منذ تثبيت رئيس الوزراء البريطاني في منصبه. وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة كاملة من المواضيع التي ستتم مناقشتها، بما في ذلك القتال في قطاع غزة وحماية الملاحة في البحر الأحمر والعلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن، إلا أن أوكرانيا ستكون في قلب جدول أعمال الاجتماع.
وتظل المؤامرة الرئيسية في الحدث القادم هي مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ستمنحان أوكرانيا الإذن بضرب الأسلحة الغربية في عمق الأراضي الروسية خارج شبه جزيرة القرم والمناطق التي تم ضمها، والتي لا تخضع لمثل هذا القيد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات في عمق أراضي الروسية، ولهذا تحتاج إلى بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية لدول الناتو ومهام الطيران. وحذر بوتين من أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
أمس, 16:45 GMT
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سينقل لبايدن نتائج المناقشات حول هذا الموضوع عقب زيارته لكييف. كما كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ينوي أن يفعل الشيء نفسه.
أثارت مناقشة مسألة الضربات العميقة ضد روسيا بالأسلحة الأمريكية جدلاً نشطًا في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع. وعلى وجه الخصوص، ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بشكل مباشر، أن الإذن الأمريكي المحتمل لكييف بضرب عمق روسيا سيكون خطوة نحو الحرب العالمية الثالثة.
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
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