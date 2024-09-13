https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html

بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا

بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يتخذا قرارا بشأن إمكانية رفع الحظر الحالي على... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T05:53+0000

2024-09-13T05:53+0000

2024-09-13T05:53+0000

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ستجري المحادثات بين الزعيمين في البيت الأبيض وستكون الثانية بين بايدن وستارمر منذ تثبيت رئيس الوزراء البريطاني في منصبه. وعلى الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة كاملة من المواضيع التي ستتم مناقشتها، بما في ذلك القتال في قطاع غزة وحماية الملاحة في البحر الأحمر والعلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن، إلا أن أوكرانيا ستكون في قلب جدول أعمال الاجتماع.وتظل المؤامرة الرئيسية في الحدث القادم هي مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا ستمنحان أوكرانيا الإذن بضرب الأسلحة الغربية في عمق الأراضي الروسية خارج شبه جزيرة القرم والمناطق التي تم ضمها، والتي لا تخضع لمثل هذا القيد.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات في عمق أراضي الروسية، ولهذا تحتاج إلى بيانات استخبارية من الأقمار الصناعية لدول الناتو ومهام الطيران. وحذر بوتين من أن المشاركة المباشرة للغرب في الصراع الأوكراني تغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه سينقل لبايدن نتائج المناقشات حول هذا الموضوع عقب زيارته لكييف. كما كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ينوي أن يفعل الشيء نفسه.أثارت مناقشة مسألة الضربات العميقة ضد روسيا بالأسلحة الأمريكية جدلاً نشطًا في الولايات المتحدة بسبب المخاوف من تصعيد الصراع. وعلى وجه الخصوص، ذكر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بشكل مباشر، أن الإذن الأمريكي المحتمل لكييف بضرب عمق روسيا سيكون خطوة نحو الحرب العالمية الثالثة.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html

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