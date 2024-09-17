https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-حسابات-سبوتنيك-على-منصاتها-صور--1092823103.html

شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور

شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور

سبوتنيك عربي

حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صحفات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T12:58+0000

2024-09-17T12:58+0000

2024-09-17T13:05+0000

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وتوقفت صحفة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام" على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.واتبع فريق التحرير في وكالة "سبوتنيك" سياسات تنسجم مع طبيعة كل وسيلة ورغبات مشاهديها، مبتعدا عن نشر الموضوعات التي تنتهج فيها شركة "ميتا" سياسات غير حيادية، وفيها انحياز واضح للسياسات الأمريكية، على سبيل المثال الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، علق على قرار حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الكرملين يقيّم سلبا حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف بيسكوف قائلا: "إنه أمر سلبي للغاية، وهذا تشويه صريح لميتا، أي أن ميتا تشوه سمعتها بهذه الإجراءات، وبالطبع، فإن مثل هذه الإجراءات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة، لذلك، لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميتا"عن حظر قنوات المجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.وادعى بيان الشركة أن "الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة"، مضيفا أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي"، وفق وصف البيان".يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.

https://sarabic.ae/20240917/تصويت-برأيك-لماذا-حظرت-ميتا-حسابات-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-وآر-تي-----1092811346.html

https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-قنوات-rt-وروسيا-سيغودنيا-من-جميع-تطبيقاتها-عالميا-1092802244.html

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