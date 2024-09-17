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https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-حسابات-سبوتنيك-على-منصاتها-صور--1092823103.html
شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور
شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور
سبوتنيك عربي
حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صحفات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:58+0000
2024-09-17T13:05+0000
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وتوقفت صحفة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام" على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.واتبع فريق التحرير في وكالة "سبوتنيك" سياسات تنسجم مع طبيعة كل وسيلة ورغبات مشاهديها، مبتعدا عن نشر الموضوعات التي تنتهج فيها شركة "ميتا" سياسات غير حيادية، وفيها انحياز واضح للسياسات الأمريكية، على سبيل المثال الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، علق على قرار حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الكرملين يقيّم سلبا حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف بيسكوف قائلا: "إنه أمر سلبي للغاية، وهذا تشويه صريح لميتا، أي أن ميتا تشوه سمعتها بهذه الإجراءات، وبالطبع، فإن مثل هذه الإجراءات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة، لذلك، لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميتا"عن حظر قنوات المجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.وادعى بيان الشركة أن "الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة"، مضيفا أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي"، وفق وصف البيان".يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.
https://sarabic.ae/20240917/تصويت-برأيك-لماذا-حظرت-ميتا-حسابات-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-وآر-تي-----1092811346.html
https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-قنوات-rt-وروسيا-سيغودنيا-من-جميع-تطبيقاتها-عالميا-1092802244.html
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اخبار روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
اخبار روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

شركة "ميتا" تحظر حسابات "سبوتنيك" على منصاتها... صور

12:58 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 17.09.2024)
© Sputnik . Tablidi Kabirbekov / الانتقال إلى بنك الصوروكالة "سبوتنيك" للأنباء والإذاعة الدولية
وكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Tablidi Kabirbekov
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حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صحفات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.
وتوقفت صحفة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام" على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
وسائط متعددة
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09:37 GMT
واتبع فريق التحرير في وكالة "سبوتنيك" سياسات تنسجم مع طبيعة كل وسيلة ورغبات مشاهديها، مبتعدا عن نشر الموضوعات التي تنتهج فيها شركة "ميتا" سياسات غير حيادية، وفيها انحياز واضح للسياسات الأمريكية، على سبيل المثال الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

لكن على الرغم من الحرص الشديد والمهنية العالية التي اتبعها فريق التحرير، تم حظر جميع الحسابات التابعة لوكالة "سبوتنيك" على جميع المنصات، حيث وصل عدد المتابعين لوكالة "سبوتنيك" على "فيسبوك" إلى أكثر من مليونين و300 ألف متابع، أما على "إنستغرام" فقد وصل العدد إلى أكثر من 120 ألف متابع.

ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، علق على قرار حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الكرملين يقيّم سلبا حظر شركة "ميتا" حسابات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
"ميتا" تحظر قنوات "سبوتنيك" و"آر تي" من جميع تطبيقاتها عالميا
00:35 GMT
وأضاف بيسكوف قائلا: "إنه أمر سلبي للغاية، وهذا تشويه صريح لميتا، أي أن ميتا تشوه سمعتها بهذه الإجراءات، وبالطبع، فإن مثل هذه الإجراءات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة، لذلك، لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميتا"عن حظر قنوات المجموعة الإعلامية الأم "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك على "فيسبوك" و"إنستغرام"، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.
وادعى بيان الشركة أن "الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة"، مضيفا أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي"، وفق وصف البيان".
يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.
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