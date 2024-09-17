https://sarabic.ae/20240917/شركة-ميتا-تحظر-قنوات-rt-وروسيا-سيغودنيا-من-جميع-تطبيقاتها-عالميا-1092802244.html
شركة "ميتا" تحظر قنوات "RT" و"روسيا سيغودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميا
شركة "ميتا" تحظر قنوات "RT" و"روسيا سيغودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "ميتا" عن حظر قنوات "RT" و"روسيا سيغودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T00:35+0000
2024-09-17T00:35+0000
2024-09-17T00:35+0000
روسيا سيغودنيا
أر تي
حظر أر تي
روسيا
فيسبوك
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وجاء في بيان الشركة أن الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي.وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية. وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"RT" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.
https://sarabic.ae/20220302/شركة-ميتا-تحظر-جميع-موارد-سبوتنيك-وآر-تي-على-منصتها-1059363627.html
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روسيا سيغودنيا, أر تي, حظر أر تي, روسيا, فيسبوك
روسيا سيغودنيا, أر تي, حظر أر تي, روسيا, فيسبوك
شركة "ميتا" تحظر قنوات "RT" و"روسيا سيغودنيا" من جميع تطبيقاتها عالميا
أعلنت شركة "ميتا" عن حظر قنوات "RT" و"روسيا سيغودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.
وجاء في بيان الشركة أن الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية
في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية. وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"RT" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.