مسؤول عسكري: مينسك تسجل من 30 إلى 40 رحلة استطلاعية تابعة للناتو بالقرب من حدودها أسبوعيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240818/مسؤول-عسكري-مينسك-تسجل-من-30-إلى-40-رحلة-استطلاعية-تابعة-للناتو-بالقرب-من-حدودها-أسبوعيا-1091871401.html
مسؤول عسكري: مينسك تسجل من 30 إلى 40 رحلة استطلاعية تابعة للناتو بالقرب من حدودها أسبوعيا
مسؤول عسكري: مينسك تسجل من 30 إلى 40 رحلة استطلاعية تابعة للناتو بالقرب من حدودها أسبوعيا
سبوتنيك عربي
أفاد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي، أندريه لوكيانوفيتش، اليوم الأحد، بأن الدفاع الجوي يرصد ما بين 30 إلى 40 رحلة جوية استطلاعية تابعة لحلف شمال... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T18:32+0000
2024-08-18T18:32+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856029_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_3f524d02875e07d61fdd881fa804b412.jpg
وقال لوكيانوفيتش، في مقابلة مع قناة "سي تي في" الرسمية: "لقد سجلنا هذا العام بالفعل نحو 800 رحلة جوية للطائرات الخفيفة والمروحيات في بولندا ودول البلطيق، وسجلنا أيضًا أربعة انتهاكات لحدود الدولة".وأوضح قائد الدفاع الجوي أن هذا يأتي في إطار "الاستعداد المسبق للصراعات العسكرية والمواجهة المفتوحة ضد جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، على وجه التحديد من جانب كتلة الناتو. وهذه هي الرحلات الجوية التي نسجلها كل يوم: طائرات الاستطلاع تقوم بـ30-40 رحلة أسبوعيًا، باستخدام الترسانة الكاملة التي تمتلكها دول الناتو".وحذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين.وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.وأشار إلى أن الناتو وعددا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد تم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وتشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
https://sarabic.ae/20240818/لوكاشينكو-أوكرانيا-تحشد-120-عسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1091861320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856029_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4de8cff412e0cf4c017cae6f66ddc913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

مسؤول عسكري: مينسك تسجل من 30 إلى 40 رحلة استطلاعية تابعة للناتو بالقرب من حدودها أسبوعيا

18:32 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورجنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك.
جنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي، أندريه لوكيانوفيتش، اليوم الأحد، بأن الدفاع الجوي يرصد ما بين 30 إلى 40 رحلة جوية استطلاعية تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بالقرب من حدود بيلاروسيا بشكل أسبوعي.
وقال لوكيانوفيتش، في مقابلة مع قناة "سي تي في" الرسمية: "لقد سجلنا هذا العام بالفعل نحو 800 رحلة جوية للطائرات الخفيفة والمروحيات في بولندا ودول البلطيق، وسجلنا أيضًا أربعة انتهاكات لحدود الدولة".
وأوضح قائد الدفاع الجوي أن هذا يأتي في إطار "الاستعداد المسبق للصراعات العسكرية والمواجهة المفتوحة ضد جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية، على وجه التحديد من جانب كتلة الناتو. وهذه هي الرحلات الجوية التي نسجلها كل يوم: طائرات الاستطلاع تقوم بـ30-40 رحلة أسبوعيًا، باستخدام الترسانة الكاملة التي تمتلكها دول الناتو".
وأجاب لوكيانوفيتش، ردًا على سؤال حول تعزيز القوات على الحدود مع أوكرانيا، بأن "هذا صحيح، نحن نؤكد أن الأوامر القتالية التي تلقيناها في فرعنا من القوات المسلحة قد عززت مجموعاتها بالفعل، ويتعلق الأمر بقوات الطيران والصواريخ المضادة للطائرات والقوات التقنية اللاسلكية؛ وهذا يعني أن المجموعة قد تم تعزيزها بشكل كبير وتزايدت أعدادهم، وهم في هذه اللحظة يقومون بواجبهم على الحدود الجنوبية لبلادنا".
وحذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين.
عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 ألف عسكري على حدود بيلاروسيا
10:22 GMT
وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".
وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".

ولفت الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد، مؤكدا أن "كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا".

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.
وأشار إلى أن الناتو وعددا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد تم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وتشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMTПоследствия удара Израиля по жилому дому в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 2 من أعضاء حماس البارزين بغارة إسرائيلية07:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала