https://sarabic.ae/20241018/خبير-لـ-سبوتنيك-خطاب-بوتين-أوضح-النمو-الصحي-لاقتصاد-بريكس-القائم-على-الشراكة-وعدم-الهيمنة-1093920949.html

خبير لـ "سبوتنيك": خطاب بوتين أوضح النمو الصحي لاقتصاد "بريكس" القائم على الشراكة وعدم الهيمنة

خبير لـ "سبوتنيك": خطاب بوتين أوضح النمو الصحي لاقتصاد "بريكس" القائم على الشراكة وعدم الهيمنة

سبوتنيك عربي

قال الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، الدكتور أسامة دنورة، اليوم الجمعة، إن كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس"، تضمنت نقاطا مهمة تتعلق بالنمو... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T14:08+0000

2024-10-18T14:08+0000

2024-10-18T14:08+0000

حصري

فلاديمير بوتين

الأخبار

مجموعة بريكس

روسيا

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكلمة أشارت إلى تصاعد المجموعة بقوة وسرعة كبيرة نحو الصدارة الاقتصادية في العالم، إذ تجاوز الناتج الإجمالي 60 تريليون دولار، متفوقا على الناتج الإجمال لمجموعة السبع، وكذلك سجل نموا قدره 4% مقابل 1.7 للمجموعة ذاتها". وأكد دنورة أن "هذا التفوق مؤشر مهم على نمو حجم الاقتصاد لدول "بريكس" بسرعة ثابتة، ما دفع المجموعة للاستحواذ على ربع صادرات العالم، وهو ما يؤكد أن الميزان التجاري لاقتصاديات الدول المنضوية تحت المجموعة رابح، عبر إنتاجية مرتفعة واستهلاك عقلاني".وتابع: "إن كانت الصين تمثّل العماد الاقتصادي لـ"بريكس"، فإن ميزانها التجاري رابح، مقابل الميزان التجاري الخاسر لأمريكا في دول السبع، والذي يتم تغطيته بشكل مستمر عبر الاستدانة، وإصدار سندات الخزانة الأمريكية".وبحسب دنورة، فإن "هذه المؤشرات التي أوضحها الرئيس بوتين في خطابه، تؤكد النمو الاقتصادي الصحي لمجوعة دول "بريكس" القائم على الشراكات وليس الاستغلال، وعلى التطوير المتوازي للشركاء، دون الحاجة إلى استراتيجية نهب أو هيمنة أو استغلال أو افتعال حروب وصناعة أزمات حول العالم لتبقى منظور الهيمنة العسكرية والاقتصادية قائما كما هو الحال في مجموعة السبع، خاصة أمريكا".ويتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو. ويخصص منتدى أعمال "بريكس" للتعاون المالي والاستثماري والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، ويعقد المنتدى قبيل انطلاق قمة "بريكس 2024" التي تستضيفها روسيا، في مدينة قازان، في الفترة من 22 ــ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال الرئيس الروسي إن شركات دول "بريكس" تتعاون بنجاح بعضها مع بعض وتنفذ مشاريع مشتركة.وأضاف بوتين أن إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يتجاوز مؤشرات دول مجموعة الـ7 ويستمر في النمو بخطى ثابتة.وأشار بوتين إلى أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دول "بريكس"، مؤكدا أن العمل المشترك يحقق نتائج ملموسة.ونوّه بوتين إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لبنك التنمية الآسيوي هو بديل لآليات التنمية الغربية، وأن روسيا تعمل على توسيع قدرات بنك التنمية الجديد.وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تقوم بتجديد أسطول كاسحات الجليد الخاص بها، وتحديث إنشاءات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إطار تطوير الطريق البحري الشمالي.وأضاف بوتين أن روسيا تخلق ظروفًا مواتية لتطوير الأعمال التجارية الأجنبية، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.وأكد الرئيس الروسي أن عمل مجموعة "بريكس" ليس موجهًا ضد أحد، بل يهدف إلى تنمية دول المجموعة.ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا، في 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس"، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

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