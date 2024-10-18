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رئيسة المركز العربي لتمكين المرأة "نصف": أتوقع تعاون وثيق بين دول "بريكس"
رئيسة المركز العربي لتمكين المرأة "نصف": أتوقع تعاون وثيق بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
شاركت مي صالح المزيني، اليوم الجمعة، في منتدى أعمال "بريكس"، في موسكو، كممثلة عن المرأة السعودية والعربية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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مي صالح المزيني، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة "نصف"، كانت ممثلة السعودية في منتدى أعمال "بريكس" في العاصمة الروسية موسكو.وأضافت: "أفترض أنه (المنتدى) سيدعو إلى تحالف وتعاون أقوى بين دول "بريكس"، وهذا قد يسهل التعاون الوثيق بين هذه البلدان".وتمتلك مي المزيني، مؤسسة مركز "نصف" ورئيسته التنفيذية، مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 29 عامًا من العمل والقيادة الإدارية في واحدة من أبرز الشركات المرموقة في العالم، وهي شركة "أرامكو السعودية"، كما أنها مدربة معتمدة من الاتحاد الدولي للتدريب "أي سي إف"، وعضو في عدد من المجالس الاستشارية والأنشطة البارزة في مجال إثراء التنوع في الموارد البشرية وتمكين المرأة. انطلاقًا من إيمان راسخ بالدور الذي يمكن أن تقوم به بصفتها نصف المجتمع وشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية.وأطلق اسم "نصف" على المركز العربي لتمكين المرأة، ليكون شعاره "نستثمر في نصف المجتمع"، ويمثل المركز شركة رائدة متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر النسائية من القيادة التنفيذية. ويقوم المركز من خلال تقديم الدعم اللازم للمرأة، بمساعدة المرأة العربية عامة والسعودية خاصة على تنمية ذاتها مهنيًا وتولي زمام القيادة في قطاع الأعمال فضلا عن إحداث تأثير أقتصادي واجتماعي ايجابي داخل المجتمع.السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطاأكبر الأسواق الشعبية في المملكة العربية السعودية
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
رئيسة المركز العربي لتمكين المرأة "نصف": أتوقع تعاون وثيق بين دول "بريكس"
13:11 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 14:19 GMT 18.10.2024)
حصري
شاركت مي صالح المزيني، اليوم الجمعة، في منتدى أعمال "بريكس"، في موسكو، كممثلة عن المرأة السعودية والعربية.
مي صالح المزيني، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة "نصف"، كانت ممثلة السعودية في منتدى أعمال "بريكس" في العاصمة الروسية موسكو.
وفي مقابلة مع مراسلة "سبوتنيك"، قالت المزيني: "إنني أتطلع إلى الجلسة العامة، وأريد الاستماع إلى ما سيقوله السيد بوتين".
وأضافت: "أفترض أنه (المنتدى) سيدعو إلى تحالف وتعاون أقوى بين دول "بريكس"، وهذا قد يسهل التعاون الوثيق بين هذه البلدان".
وتمتلك مي المزيني، مؤسسة مركز "نصف" ورئيسته التنفيذية، مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 29 عامًا من العمل والقيادة الإدارية في واحدة من أبرز الشركات المرموقة في العالم، وهي شركة "أرامكو السعودية"، كما أنها مدربة معتمدة من الاتحاد الدولي للتدريب "أي سي إف"، وعضو في عدد من المجالس الاستشارية والأنشطة البارزة في مجال إثراء التنوع في الموارد البشرية وتمكين المرأة. انطلاقًا من إيمان راسخ بالدور الذي يمكن أن تقوم به بصفتها نصف المجتمع
وشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية.
وأطلق اسم "نصف" على المركز العربي لتمكين المرأة،
ليكون شعاره "نستثمر في نصف المجتمع"، ويمثل المركز شركة رائدة متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر النسائية من القيادة التنفيذية.
ويقوم المركز من خلال تقديم الدعم اللازم للمرأة، بمساعدة المرأة العربية عامة والسعودية خاصة
على تنمية ذاتها مهنيًا وتولي زمام القيادة في قطاع الأعمال فضلا عن إحداث تأثير أقتصادي واجتماعي ايجابي داخل المجتمع.