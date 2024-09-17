السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا
© AFP 2023 / HO/SPAصورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013 ، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة. في تاريخ المملكة
© AFP 2023 / HO/SPA
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سنت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالا أو نساء، من جنسيات عربية، وذلك "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقات الأسرية والتماشي مع العادات والتقاليد المحلية".
وتتضمن هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب موافقة السلطات السعودية قبل إتمام الزواج من طرف أجنبي.
وقد حددت السعودية مجموعة من الدول التي يمنع الزواج من مواطنيها داخل المملكة أو خارجها، سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية، مع فرض عقوبات صارمة من يخالف هذه القوانين، وفقا لصحيفة "دليل السعودية".
تضم القائمة الدول التي تمنع السعودية الزواج منها جنسيات معينة، معظمها غير عربية، وقد جاءت هذه القوانين وفقا لآخر التعديلات الحكومية في هذا الشأن، وتشمل الجنسيات المحظورة على السعوديين الآتي:
بنغلاديش: لا يسمح لأي مواطن سعودي بالزواج من شخص يحمل الجنسية البنغلاديشية.
باكستان: يمنع الزواج من باكستانيين، سواء كان الزواج للرجل السعودي أو المرأة السعودية.
برما: تحظر السلطات الزواج من أشخاص يحملون الجنسية البرماوية.
أما بالنسبة للدول العربية فقد تم تحديد المغرب كالدولة الوحيدة التي يفرض عليها شروط إضافية.
وإذا رغب المواطن السعودي أو المواطنة السعودية في الزواج من مغربي أو مغربية، يجب تقديم ما يثبت خلو الشخص من أي قضايا جنائية.