السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240917/السعودية-تمنع-زواج-مواطنيها-من-إحدى-الدول-العربية-وتضع-شرطا-1092839062.html
السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا
السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا
سبوتنيك عربي
سنت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالا أو نساء، من جنسيات عربية، وذلك "في إطار حرص المملكة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T17:40+0000
2024-09-17T17:40+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063152986_0:9:1561:888_1920x0_80_0_0_f62cc7b01bc510631508b26c4f7082ed.jpg
وتتضمن هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب موافقة السلطات السعودية قبل إتمام الزواج من طرف أجنبي.وقد حددت السعودية مجموعة من الدول التي يمنع الزواج من مواطنيها داخل المملكة أو خارجها، سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية، مع فرض عقوبات صارمة من يخالف هذه القوانين، وفقا لصحيفة "دليل السعودية".تضم القائمة الدول التي تمنع السعودية الزواج منها جنسيات معينة، معظمها غير عربية، وقد جاءت هذه القوانين وفقا لآخر التعديلات الحكومية في هذا الشأن، وتشمل الجنسيات المحظورة على السعوديين الآتي:وإذا رغب المواطن السعودي أو المواطنة السعودية في الزواج من مغربي أو مغربية، يجب تقديم ما يثبت خلو الشخص من أي قضايا جنائية.
https://sarabic.ae/20240917/ما-انعكاسات-اتفاقية-حماية-الاستثمارات-السعودية-في-مصر؟-1092835360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063152986_183:0:1379:897_1920x0_80_0_0_65d42027c9beea907278099e3f98a1b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

17:40 GMT 17.09.2024
© AFP 2023 / HO/SPAصورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" في 11 مارس 2013 ، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة. في تاريخ المملكة
صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية واس في 11 مارس 2013 ، تظهر نساء سعوديات يحضرن جلسة في مجلس الشورى في العاصمة الرياض في 10 مارس 2013. شغلت ثلاثون امرأة سعودية مقاعد في مجلس الشورى السعودي لأول مرة. في تاريخ المملكة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AFP 2023 / HO/SPA
تابعنا عبر
سنت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالا أو نساء، من جنسيات عربية، وذلك "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقات الأسرية والتماشي مع العادات والتقاليد المحلية".
وتتضمن هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب موافقة السلطات السعودية قبل إتمام الزواج من طرف أجنبي.
وقد حددت السعودية مجموعة من الدول التي يمنع الزواج من مواطنيها داخل المملكة أو خارجها، سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية، مع فرض عقوبات صارمة من يخالف هذه القوانين، وفقا لصحيفة "دليل السعودية".
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
ما انعكاسات اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية" في مصر؟
16:03 GMT
تضم القائمة الدول التي تمنع السعودية الزواج منها جنسيات معينة، معظمها غير عربية، وقد جاءت هذه القوانين وفقا لآخر التعديلات الحكومية في هذا الشأن، وتشمل الجنسيات المحظورة على السعوديين الآتي:
بنغلاديش: لا يسمح لأي مواطن سعودي بالزواج من شخص يحمل الجنسية البنغلاديشية.
باكستان: يمنع الزواج من باكستانيين، سواء كان الزواج للرجل السعودي أو المرأة السعودية.
برما: تحظر السلطات الزواج من أشخاص يحملون الجنسية البرماوية.
أما بالنسبة للدول العربية فقد تم تحديد المغرب كالدولة الوحيدة التي يفرض عليها شروط إضافية.
وإذا رغب المواطن السعودي أو المواطنة السعودية في الزواج من مغربي أو مغربية، يجب تقديم ما يثبت خلو الشخص من أي قضايا جنائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала