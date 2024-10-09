https://sarabic.ae/20241009/موسكو-تحذر-واشنطن-وحلفاءها-من-عواقب-الصدام-العسكري-المباشر-بين-القوى-النووية-1093585511.html

موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النووية

موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النووية

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن مستوى الخطر النووي في العالم زاد بشكل خطير، محذرة في الوقت ذاته الولايات المتحدة... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T14:38+0000

2024-10-09T14:38+0000

2024-10-09T14:38+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نلاحظ أنه في الوقت الحالي، نتيجة للسياسة المدمرة للغرب، الذي يمكن أن تؤدي أفعاله إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، ارتفع مستوى الخطر النووي بشكل خطير".واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الخارجية الروسية: قوات كييف تستخدم بشكل منهجي المواد الكيميائية السامة ضد الروسالكرملين: تعديل العقيدة النووية الروسية ضروري بالنظر إلى تصعيد التوترات قرب الحدود الروسيةلافروف: روسيا تعمل على توضيح عقيدتها لاستخدام الأسلحة النوويةموسكو تعلن احتمال إدخال تعديلات على العقيدة النووية الروسية

https://sarabic.ae/20241008/الخارجية-الروسية-موسكو-تحدث-عقيدتها-النووية-حتى-لا-يكون-لدى-خصومها-أوهام-1093531039.html

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