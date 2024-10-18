لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية

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بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية
لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T13:52+0000
2024-10-18T13:52+0000
روسيا
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الجيش الروسي
اسلحة نووية
اسلحة نووية
رؤوس نووية
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "أناس مجانين، ولن يأتي شيء من هذا بالطبع أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف".وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر ​​الأراضي.وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى توجيه دعوة مبكرة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو". وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي.ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي، دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديدالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
https://sarabic.ae/20241012/سياسية-ألمانية-تحذر-من-خطر-التصعيد-النووي-في-أوكرانيا-بسبب-الناتو-1093679294.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, اسلحة نووية, اسلحة نووية, رؤوس نووية

لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية

13:52 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "أناس مجانين، ولن يأتي شيء من هذا بالطبع أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف".
وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر ​​الأراضي.
وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى توجيه دعوة مبكرة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو".
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12 أكتوبر, 12:55 GMT
وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي، دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.
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