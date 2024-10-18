https://sarabic.ae/20241018/لافروف-يعلق-على-مزاعم-قيام-أوكرانيا-بتصنيع-أسلحة-نووية-1093917264.html
لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية
لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T13:52+0000
2024-10-18T13:52+0000
2024-10-18T13:52+0000
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "أناس مجانين، ولن يأتي شيء من هذا بالطبع أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف".وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر الأراضي.وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى توجيه دعوة مبكرة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو". وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية لاستخدامها ضد الجيش الروسي.ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي، دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديدالمجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
https://sarabic.ae/20241012/سياسية-ألمانية-تحذر-من-خطر-التصعيد-النووي-في-أوكرانيا-بسبب-الناتو-1093679294.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, اسلحة نووية, اسلحة نووية, رؤوس نووية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, اسلحة نووية, اسلحة نووية, رؤوس نووية
لافروف يعلق على مزاعم قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة نووية
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، تصريحات كييف بشأن إمكانية صنع أسلحة نووية، بأنه جنون ولن ينجحوا في شيء على الإطلاق.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "أناس مجانين، ولن يأتي شيء من هذا بالطبع أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف".
وأشار لافروف إلى أنه في كل مرة تدعم روسيا اتفاقيات محددة بشأن أوكرانيا، تنتهك كييف هذه الاتفاقيات، وتخسر الأراضي.
وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى توجيه دعوة مبكرة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو".
وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مسؤول أوكراني يعمل في مجال شراء الأسلحة، أنه إذا رفض الغرب قبول أوكرانيا في "الناتو"، فإنه يمكنها في غضون أسابيع قليلة تصنيع أسلحة نووية
لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
ومع ذلك، نفى مستشار الاتصالات لزيلينسكي،
دميتري ليتفين، في وقت لاحق، المعلومات التي نشرتها صحيفة "بيلد" حول نية أوكرانيا استعادة ترسانتها النووية.