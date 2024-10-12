https://sarabic.ae/20241012/سياسية-ألمانية-تحذر-من-خطر-التصعيد-النووي-في-أوكرانيا-بسبب-الناتو-1093679294.html

سياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتو

سياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتو

سبوتنيك عربي

ذكرت السياسية الألمانية ورئيسة الحزب الألماني "من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنخت، أن التورط المتزايد لدول الناتو في الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T12:55+0000

2024-10-12T12:55+0000

2024-10-12T12:55+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الناتو

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وقالت خلال مقابلة: "إذا انخرط الناتو في الحرب في أوكرانيا، فسوف يأتي وقت تهاجم فيه روسيا أيضًا أهدافًا عسكرية على أراضي الناتو، وبعد ذلك سوف يتصاعد هذا الصراع بسرعة كبيرة إلى صراع نووي".وأضافت أنه قبل بدء الصراع في أوكرانيا، كان هناك 4000 جندي من حلف شمال الأطلسي هناك، وكانت هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية بالقرب من الحدود الروسية وأجريت تدريبات عامة في البحر الأسود.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.ترامب ينتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها "300 مليار دولار" لأوكرانياماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك

https://sarabic.ae/20241010/موسكو-كلام-ترامب-بشأن-نزع-السلاح-النووي-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-والصين-غير-صحيح-1093604044.html

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