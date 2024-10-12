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https://sarabic.ae/20241012/سياسية-ألمانية-تحذر-من-خطر-التصعيد-النووي-في-أوكرانيا-بسبب-الناتو-1093679294.html
سياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتو
سياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتو
سبوتنيك عربي
ذكرت السياسية الألمانية ورئيسة الحزب الألماني "من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنخت، أن التورط المتزايد لدول الناتو في الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T12:55+0000
2024-10-12T12:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقالت خلال مقابلة: "إذا انخرط الناتو في الحرب في أوكرانيا، فسوف يأتي وقت تهاجم فيه روسيا أيضًا أهدافًا عسكرية على أراضي الناتو، وبعد ذلك سوف يتصاعد هذا الصراع بسرعة كبيرة إلى صراع نووي".وأضافت أنه قبل بدء الصراع في أوكرانيا، كان هناك 4000 جندي من حلف شمال الأطلسي هناك، وكانت هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية بالقرب من الحدود الروسية وأجريت تدريبات عامة في البحر الأسود.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.ترامب ينتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها "300 مليار دولار" لأوكرانياماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
https://sarabic.ae/20241010/موسكو-كلام-ترامب-بشأن-نزع-السلاح-النووي-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-والصين-غير-صحيح-1093604044.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

سياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتو

12:55 GMT 12.10.2024
© Photo / CC0حرب نووية
حرب نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Photo / CC0
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ذكرت السياسية الألمانية ورئيسة الحزب الألماني "من أجل العقل والعدالة"، سارة فاغنكنخت، أن التورط المتزايد لدول الناتو في الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد نووي.
وقالت خلال مقابلة: "إذا انخرط الناتو في الحرب في أوكرانيا، فسوف يأتي وقت تهاجم فيه روسيا أيضًا أهدافًا عسكرية على أراضي الناتو، وبعد ذلك سوف يتصاعد هذا الصراع بسرعة كبيرة إلى صراع نووي".

وأوضحت أنه ولهذا السبب فمن "الخطير للغاية" أن تسمح ألمانيا لنفسها بالانجرار إلى عمق أكبر في هذا الصراع.

وأضافت أنه قبل بدء الصراع في أوكرانيا، كان هناك 4000 جندي من حلف شمال الأطلسي هناك، وكانت هناك 12 قاعدة لوكالة المخابرات المركزية بالقرب من الحدود الروسية وأجريت تدريبات عامة في البحر الأسود.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح
10 أكتوبر, 08:53 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
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