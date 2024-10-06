ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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حث رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، المواطنين الأمريكيين على التصويت لصالح المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقال ماسك "لدي طلب واحد. صوتوا لترامب".
قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، في بتلر التي شهدت في يوليو الماضي المحاولة الأولى لاغتيال الرئيس السابق: "لا شيء أكثر أهمية من التصويت له"، مضيفاً أمام التجمع الحاشد في الولاية الحاسمة: "يجب أن يفوز الرئيس ترامب للحفاظ على الدستور، يجب أن يفوز للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا" معتبراً أنها "ستكون آخر انتخابات إذا فاز الديمقراطيون".
وأعلن ماسك لأول مرة عن تأييده لترمب في اليوم الذي تعرض فيه المرشح الجمهوري لمحاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز الماضي، ونشر على منصته "إكس" مقطع فيديو لقبضة ترمب المرفوعة، وكتب: "أؤيد الرئيس ترمب تماماً، وآمل أن يتعافى سريعاً".
I just tried to share the full video of Elon Musk REDPILLING America at the Trump rally in Butler on Instagram and they PERMANENTLY DISABLED my account.— shaneyyricch (@shaneyyricch) October 5, 2024
Absolutely insane.
Censorship is alive and well.
You know what to do ;) pic.twitter.com/JgIN3ITaMJ
حضر التجمع أكثر من 60 ألف شخص.
في 13 يوليو، حاول توماس ماثيو كروكس اغتيال ترامب في تجمع انتخابي في بتلر، حيث أطلق المسلح النار على أذن ترامب، مما أسفر عن مقتل أحد الجماهير الحاضرين وإصابة اثنين آخرين، وقتل قناص من الخدمة السرية كروكس.