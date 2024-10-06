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ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
سبوتنيك عربي
حث رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، المواطنين الأمريكيين على التصويت لصالح المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T04:17+0000
2024-10-06T04:17+0000
ترامب
إيلون ماسك
دعم ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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وقال ماسك "لدي طلب واحد. صوتوا لترامب".وأعلن ماسك لأول مرة عن تأييده لترمب في اليوم الذي تعرض فيه المرشح الجمهوري لمحاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز الماضي، ونشر على منصته "إكس" مقطع فيديو لقبضة ترمب المرفوعة، وكتب: "أؤيد الرئيس ترمب تماماً، وآمل أن يتعافى سريعاً".حضر التجمع أكثر من 60 ألف شخص.في 13 يوليو، حاول توماس ماثيو كروكس اغتيال ترامب في تجمع انتخابي في بتلر، حيث أطلق المسلح النار على أذن ترامب، مما أسفر عن مقتل أحد الجماهير الحاضرين وإصابة اثنين آخرين، وقتل قناص من الخدمة السرية كروكس.
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ترامب, إيلون ماسك, دعم ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
ترامب, إيلون ماسك, دعم ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية

ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك

04:17 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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حث رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، المواطنين الأمريكيين على التصويت لصالح المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقال ماسك "لدي طلب واحد. صوتوا لترامب".
قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، في بتلر التي شهدت في يوليو الماضي المحاولة الأولى لاغتيال الرئيس السابق: "لا شيء أكثر أهمية من التصويت له"، مضيفاً أمام التجمع الحاشد في الولاية الحاسمة: "يجب أن يفوز الرئيس ترامب للحفاظ على الدستور، يجب أن يفوز للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا" معتبراً أنها "ستكون آخر انتخابات إذا فاز الديمقراطيون".
وأعلن ماسك لأول مرة عن تأييده لترمب في اليوم الذي تعرض فيه المرشح الجمهوري لمحاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز الماضي، ونشر على منصته "إكس" مقطع فيديو لقبضة ترمب المرفوعة، وكتب: "أؤيد الرئيس ترمب تماماً، وآمل أن يتعافى سريعاً".
حضر التجمع أكثر من 60 ألف شخص.
في 13 يوليو، حاول توماس ماثيو كروكس اغتيال ترامب في تجمع انتخابي في بتلر، حيث أطلق المسلح النار على أذن ترامب، مما أسفر عن مقتل أحد الجماهير الحاضرين وإصابة اثنين آخرين، وقتل قناص من الخدمة السرية كروكس.
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