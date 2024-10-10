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مقاتلات روسية تستهدف منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا
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انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
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https://sarabic.ae/20241010/موسكو-كلام-ترامب-بشأن-نزع-السلاح-النووي-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-والصين-غير-صحيح-1093604044.html
موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح
موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، تقترب... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T08:53+0000
2024-10-10T08:53+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
التخلص من الأسلحة النووية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
أخبار روسيا اليوم
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وقال ريابكوف للصحفيين: "لا، هذا غير صحيح. من المعروف أن محاولات إدارة ترامب، لجلوس الوفد الصيني والممثلين الصينيين على طاولة المفاوضات نفسها معنا، باءت بالفشل".وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة في ذلك الوقت، أرسلت عددًا من الإشارات حول اهتمامها بالحوار مع بكين بشأن الحد من الأسلحة، وروسيا بدورها أعطت الأولوية لحلفاء الولايات المتحدة، الذين يمتلكون أسلحة نووية (بريطانيا وفرنسا) باعتبارهم مشاركين في مثل هذه المفاوضات الافتراضية، والتي بطبيعة الحال، لم تظهر أي رغبة في الانضمام إلى المفاوضات". وأضاف ريابكوف: "لكن كل هذا أصبح في الماضي".وقال ترامب، يوم أمس الأربعاء، إنه خلال السنوات التي قضاها في السلطة، "كانت الولايات المتحدة وروسيا والصين، على وشك إبرام اتفاق يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية". ووفقا له، فإن "الصفقة المخطط لها تنطوي على مشاركة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتفترض المزيد من التوسع في بلدان أخرى".وكان ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة اليوم.ترامب ينتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها "300 مليار دولار" لأوكرانياماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, أخبار روسيا اليوم
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التخلص من الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, أخبار روسيا اليوم

موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح

08:53 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، تقترب من إبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي بالكامل، لا تتوافق مع الواقع.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لا، هذا غير صحيح. من المعروف أن محاولات إدارة ترامب، لجلوس الوفد الصيني والممثلين الصينيين على طاولة المفاوضات نفسها معنا، باءت بالفشل".
وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة في ذلك الوقت، أرسلت عددًا من الإشارات حول اهتمامها بالحوار مع بكين بشأن الحد من الأسلحة، وروسيا بدورها أعطت الأولوية لحلفاء الولايات المتحدة، الذين يمتلكون أسلحة نووية (بريطانيا وفرنسا) باعتبارهم مشاركين في مثل هذه المفاوضات الافتراضية، والتي بطبيعة الحال، لم تظهر أي رغبة في الانضمام إلى المفاوضات".
وأضاف ريابكوف: "لكن كل هذا أصبح في الماضي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن
25 يونيو, 16:23 GMT
وقال ترامب، يوم أمس الأربعاء، إنه خلال السنوات التي قضاها في السلطة، "كانت الولايات المتحدة وروسيا والصين، على وشك إبرام اتفاق يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية". ووفقا له، فإن "الصفقة المخطط لها تنطوي على مشاركة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتفترض المزيد من التوسع في بلدان أخرى".
وكان ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة اليوم.
ترامب ينتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها "300 مليار دولار" لأوكرانيا
ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
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