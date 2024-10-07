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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/لافروف-روسيا-ستدافع-عن-مصالحها-بغض-النظر-عن-الرئيس-الذي-سيحكم-أمريكا----1093500432.html
لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا
لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستدافع عن مصالحها خاصة في مسائل الأمن القومي، بغض النظر عن الشخصية التي ستتقلد منصب رئاسة... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T09:32+0000
2024-10-07T10:05+0000
روسيا
الانتخابات الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال لافروف: "على العموم، لا يهمنا كيف ستنتهي هذه الانتخابات، نظراً لوجود إجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع روسيا. إذا تغير شيء ما في السياسة الأمريكية وكانت هناك مقترحات لنا، فسنكون مستعدين لفحصها لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع مصالحنا".وأشار الوزير إلى أن موسكو "ستدافع بحزم عن مصالحها... خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".وأوضح لافروف في مقابلة مع "نيوزويك": "في الوقت الحالي، كما نفهم، فإن استعادة السلام ليست جزءًا من خطط العدو. لم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسومه الذي يحظر المحادثات مع موسكو. فواشنطن وحلفاؤها في الناتو يقدمون الدعم السياسي والعسكري والمالي لكييف لمواصلة الحرب".وأكد أنه "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنتخذ القرارات المناسبة بناء على فهمنا للتهديدات التي يشكلها الغرب. استخلصوا استنتاجاتكم".وأكد أنه من أجل هذه التسوية، يجب على الغرب أن يوقف إمدادات الأسلحة، ويجب على كييف أن توقف العمليات العسكرية.وأضاف لافروف: "يجب على أوكرانيا العودة إلى وضع الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، وحماية اللغة الروسية، واحترام حقوق وحريات جميع مواطنيها".وقال: "حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو الشروط المسبقة التالية للتسوية: الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ،ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في الدستور الروسي؛ وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز كدولة خالية من الأسلحة النووية؛ وتجريدها من السلاح ونزع النازية؛ ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية؛ رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وردت كييف على هذا البيان بغزو مسلح لمقاطعة كورسك في 6 أغسطس".وتابع لافروف: "في ظل هذه الظروف، ليس لدينا خيار سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى يتم القضاء على التهديدات التي تشكلها أوكرانيا. إن تكاليف الصراع هي الأكبر بالنسبة للأوكرانيين، الذين تدفعهم قيادتهم إلى المذبحة. أما بالنسبة لروسيا، فالأمر يتعلق بحماية شعبها ومصالحها الأمنية الحيوية".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول الصواريخ الإيرانيةإعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نوويةالاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو
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https://sarabic.ae/20240916/واشنطن-تقول-إنها-ليست-مستعدة-لرفع-القيود-المفروضة-على-الضربات-الأوكرانية-داخل-العمق-الروسي-1092799830.html
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روسيا, الانتخابات الأمريكية, العالم
روسيا, الانتخابات الأمريكية, العالم

لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا

09:32 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 07.10.2024)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وكالة سبوتنيك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستدافع عن مصالحها خاصة في مسائل الأمن القومي، بغض النظر عن الشخصية التي ستتقلد منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن موسكو غير مهتمة بمسار العملية الانتخابية الأمريكية وكيفية انتهائها.
وقال لافروف: "على العموم، لا يهمنا كيف ستنتهي هذه الانتخابات، نظراً لوجود إجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع روسيا. إذا تغير شيء ما في السياسة الأمريكية وكانت هناك مقترحات لنا، فسنكون مستعدين لفحصها لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع مصالحنا".

وأضاف: "بشكل عام، سيكون من المنطقي لصاحب البيت الأبيض، كائنًا من كان، أن يركز على حل مشاكل بلاده وألا يسعى إلى مغامرات على بعد عشرات الآلاف من الأميال من الشواطئ الأميركية".

وأشار الوزير إلى أن موسكو "ستدافع بحزم عن مصالحها... خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".
وأوضح لافروف في مقابلة مع "نيوزويك": "في الوقت الحالي، كما نفهم، فإن استعادة السلام ليست جزءًا من خطط العدو. لم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسومه الذي يحظر المحادثات مع موسكو. فواشنطن وحلفاؤها في الناتو يقدمون الدعم السياسي والعسكري والمالي لكييف لمواصلة الحرب".

وأشار إلى أن إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا لا تزال قيد المناقشة.

معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
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12 سبتمبر, 08:29 GMT
وأكد أنه "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنتخذ القرارات المناسبة بناء على فهمنا للتهديدات التي يشكلها الغرب. استخلصوا استنتاجاتكم".

ووفقا له، فإن موقف روسيا "معروف جيدا ولم يتغير. روسيا منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي ويجب أن يزيل الأسباب الجذرية للأزمة. في الوقت نفسه، يجب أن نتحدث عن إنهاء الصراع، وليس عن وقف إطلاق النار".

وأكد أنه من أجل هذه التسوية، يجب على الغرب أن يوقف إمدادات الأسلحة، ويجب على كييف أن توقف العمليات العسكرية.
وأضاف لافروف: "يجب على أوكرانيا العودة إلى وضع الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، وحماية اللغة الروسية، واحترام حقوق وحريات جميع مواطنيها".
الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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16 سبتمبر, 20:33 GMT
وقال: "حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو الشروط المسبقة التالية للتسوية: الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ،ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في الدستور الروسي؛ وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز كدولة خالية من الأسلحة النووية؛ وتجريدها من السلاح ونزع النازية؛ ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية؛ رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وردت كييف على هذا البيان بغزو مسلح لمقاطعة كورسك في 6 أغسطس".

وأشار إلى أن رعاة كييف، ممثلين بالولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، يريدون إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وتابع لافروف: "في ظل هذه الظروف، ليس لدينا خيار سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى يتم القضاء على التهديدات التي تشكلها أوكرانيا. إن تكاليف الصراع هي الأكبر بالنسبة للأوكرانيين، الذين تدفعهم قيادتهم إلى المذبحة. أما بالنسبة لروسيا، فالأمر يتعلق بحماية شعبها ومصالحها الأمنية الحيوية".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
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