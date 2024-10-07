https://sarabic.ae/20241007/لافروف-روسيا-ستدافع-عن-مصالحها-بغض-النظر-عن-الرئيس-الذي-سيحكم-أمريكا----1093500432.html

لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا

لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستدافع عن مصالحها خاصة في مسائل الأمن القومي، بغض النظر عن الشخصية التي ستتقلد منصب رئاسة... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T09:32+0000

2024-10-07T09:32+0000

2024-10-07T10:05+0000

روسيا

الانتخابات الأمريكية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال لافروف: "على العموم، لا يهمنا كيف ستنتهي هذه الانتخابات، نظراً لوجود إجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع روسيا. إذا تغير شيء ما في السياسة الأمريكية وكانت هناك مقترحات لنا، فسنكون مستعدين لفحصها لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع مصالحنا".وأشار الوزير إلى أن موسكو "ستدافع بحزم عن مصالحها... خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".وأوضح لافروف في مقابلة مع "نيوزويك": "في الوقت الحالي، كما نفهم، فإن استعادة السلام ليست جزءًا من خطط العدو. لم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسومه الذي يحظر المحادثات مع موسكو. فواشنطن وحلفاؤها في الناتو يقدمون الدعم السياسي والعسكري والمالي لكييف لمواصلة الحرب".وأكد أنه "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنتخذ القرارات المناسبة بناء على فهمنا للتهديدات التي يشكلها الغرب. استخلصوا استنتاجاتكم".وأكد أنه من أجل هذه التسوية، يجب على الغرب أن يوقف إمدادات الأسلحة، ويجب على كييف أن توقف العمليات العسكرية.وأضاف لافروف: "يجب على أوكرانيا العودة إلى وضع الحياد وعدم الانحياز والخلو من الأسلحة النووية، وحماية اللغة الروسية، واحترام حقوق وحريات جميع مواطنيها".وقال: "حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 يونيو الشروط المسبقة التالية للتسوية: الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ،ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في الدستور الروسي؛ وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز كدولة خالية من الأسلحة النووية؛ وتجريدها من السلاح ونزع النازية؛ ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية؛ رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا. وردت كييف على هذا البيان بغزو مسلح لمقاطعة كورسك في 6 أغسطس".وتابع لافروف: "في ظل هذه الظروف، ليس لدينا خيار سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى يتم القضاء على التهديدات التي تشكلها أوكرانيا. إن تكاليف الصراع هي الأكبر بالنسبة للأوكرانيين، الذين تدفعهم قيادتهم إلى المذبحة. أما بالنسبة لروسيا، فالأمر يتعلق بحماية شعبها ومصالحها الأمنية الحيوية".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول الصواريخ الإيرانيةإعلام: السماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية سيكون خطأ ذا أبعاد نوويةالاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تخطط لشن غارة على مدرسة للأطفال في أوكرانيا لاتهام موسكو

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روسيا, الانتخابات الأمريكية, العالم