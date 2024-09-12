https://sarabic.ae/20240912/لافروف-الناتو-ينقل-بيانات-فضائية-إلى-نظام-كييف-وخبرائه-ينسقون-الضربات-على-أراضي-روسيا-1092631290.html

لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا

لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن حلف "الناتو" ينقل بيانات استخبارية عسكرية فضائية إلى نظام كييف بالإضافة إلى الأسلحة، مشيرًا إلى أن... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T08:29+0000

2024-09-12T08:29+0000

2024-09-12T08:52+0000

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قال لافروف، خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو، معلقًا على موضوع حل الصراع في أوكرانيا، إنه بالإضافة إلى الأسلحة البعيدة المدى، ينقل الناتو إلى كييف بياناته الاستخبارية العسكرية الفضائية، والتي تستخدم لتحديد وتدمير الأهداف في عمق روسيا.وأضاف لافروف: "الآن يوجد مثل هذا المخطط، هذه معلومات مفتوحة، قوات "الناتو" تنقل إلى كييف، بالإضافة إلى الأسلحة البعيدة المدى بشكل متزايد، المزيد والمزيد من البيانات من استخباراتها الفضائية العسكرية، وتُستخدم هذه البيانات لتحديد موقع وتدمير الأهداف في عمق الأراضي الروسية".وأكد لافروف الضربات العسكرية الروسية تستهدف فقط مرافق البنية التحتية في أوكرانيا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم العمليات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.وفي ما يتعلق بالوضع في مقاطعة كورسك، أكد لافروف أن الجيش الروسي بدأ بالفعل في إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك، وعلّق قائلا: وأشار لافروف إلى أن عدد الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا يتزايد بشكل حاد كل يوم.ونوه لافروف إلى وجود مبعوثين من المخابرات الأوكرانية في إدلب في سوريا، حيث يقومون بتجنيد مقاتلين من "هيئة تحرير الشام"، للقيام بعمليات دنيئة جديدة. وعلّق قائلا:وفي ما يتعلق بتفجير خط "التيار الشمالي"، قال لافروف، فقط أولئك الذين يريدون حجب تورط كييف يمكنهم تصديق النسخة التي تتحدث عن "غواصين هواة على متن قارب" يفجرون "التيار الشمالي".

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روسيا, سيرغي لافروف, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن