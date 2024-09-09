https://sarabic.ae/20240909/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-السعودية-فيديو--1092544786.html

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في السعودية... فيديو

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في السعودية... فيديو

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى السعودية التقى فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T13:23+0000

2024-09-09T13:23+0000

2024-09-09T14:12+0000

روسيا

العالم العربي

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وأكد لافروف أن الغرب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي: "مبادرة زيلينسكي المعروفة منذ فترة طويلة، قد أصبحت مملة للجميع بالفعل، هذا إنذار نهائي، حقيقة أن الغرب يتمسك بهذا الإنذار يعني شيئًا واحدًا فقط، الغرب لا يريد التفاوض بصدق، ويريد الغرب أن يواصل بذل كل ما في وسعه لكي تقترب روسيا، كما يأملون، من وضع يمكن فيه الإعلان عن تعرضنا لهزيمة استراتيجية في ساحة المعركة".وتابع لافروف: "ناقشنا الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي".وأكد لافروف أنه لا توجد مبادرة واحدة لحل النزاع في أوكرانيا بشأن حقوق السكان الناطقين بالروسية وهذه مشكلة رئيسية.وأضاف لافروف: "تحدثت اليوم حول هذا الموضوع مع زملائي من الهند والبرازيل، نظرًا لأنهم يظهرون نهجًا معينًا ومتفهما للمساعدة بطريقة أو بأخرى للتغلب على الأزمة، وقد لفتت انتباههم إلى حقيقة أن هذه مشكلة رئيسية".وأوضح لافروف أنه ليس من الجدية أن نتحدث عن حل الصراع الأوكراني كمسألة "تبادل للأراضي" فالحديث هنا يدور حول حقوق الناس.وأكد لافروف أن موسكو لديها موقف إيجابي تجاه مبادرة الصين، والتي تنطوي على القضاء على جذور مشاكل الأزمة الأوكرانية.وأوضح لافروف أن روسيا ستكون مستعدة للحديث عن مكان محتمل لعقد اجتماع لحل النزاع الأوكراني عندما تفهم ما سيتم مناقشته هناك.وأضاف أن مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا عندما ترى موسكو استعدادا جديا للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يحمله الغرب دائما، بفخر على راياته في أي قضية، ولكن ليس فيما يتعلق بأوكرانيا.وأكد لافروف أن روسيا ترى أن طلبات معظم الدول للانضمام إلى "بريكس" تستحق النظر وهذا الملف سيبحث في قمة قازان.وأوضح لافروف أن روسيا تدعو ولي العهد السعودي لحضور قمة "بريكس" في قازان.ولفت لافروف حول معلومات بشأن تدخل الولايات المتحدة بالانتخابات الأخيرة في روسيا: "موسكو تعرف كيف تتعامل مع هذا الأمر".وأكد لافروف أن مقترحات الإنذار الأمريكي بشأن التسوية في الشرق الأوسط تعني استمرار إراقة الدماء في غزة.وأشار الوزير إلى أن المبادرات المتعددة التي قدمتها دول مختلفة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا الاتحادية، تم حظرها من قبل الولايات المتحدة.وقال لافروف: "لقد طرحوا مؤخرًا ما يسمى بخطة بايدن المكونة من ثلاث مراحل ودفعوا القرارات ذات الصلة إلى مجلس الأمن، والتي تم تجاهلها تمامًا، وخاصة من قبل إسرائيل، في كل مرة يحاول الوسطاء الدوليون، وأخص قطر ومصر، تقديم شيء معقول للتسوية، يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، وبعد ذلك تطرح القيادة الإسرائيلية شروطًا إضافية".وقد أجرى لافروف، الذي وصل إلى الرياض يوم أمس الأحد، مفاوضات ثنائية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.و يضم مجلس التعاون الخليجي كلا من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

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https://sarabic.ae/20240908/لافروف-يصل-إلى-العاصمة-السعودية--1092517844.html

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مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا في أعقاب الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، في العاصمة السعودية الرياض. 2024-09-09T13:23+0000 true PT34M48S

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