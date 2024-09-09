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لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
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لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، تم عقد اللقاء من دون حضور إعلامي، ولم تعلن وزارة الخارجية الروسية بعد تفاصيل المباحثات.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يمكن السماح به.وأوضح أن "روسيا تعمل مع جميع الأطراف في هذا الصدد"، مشيرًا إلى "أنه من دون حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لن يتمكن الشرق الأوسط من التطور بشكل مستقر".وقد أجرى لافروف، الذي وصل إلى الرياض يوم أمس الأحد، مفاوضات ثنائية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.و يضم مجلس التعاون الخليجي كلا من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20240909/لافروف-الشرق-الأوسط-على-شفا-حرب-إقليمية-كبرى---1092531971.html
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السعودية, روسيا, العالم العربي
السعودية, روسيا, العالم العربي

لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض

11:49 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 09.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، تم عقد اللقاء من دون حضور إعلامي، ولم تعلن وزارة الخارجية الروسية بعد تفاصيل المباحثات.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يمكن السماح به.
وقال لافروف، خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع ذلك".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى
08:54 GMT
وأوضح أن "روسيا تعمل مع جميع الأطراف في هذا الصدد"، مشيرًا إلى "أنه من دون حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لن يتمكن الشرق الأوسط من التطور بشكل مستقر".
وقد أجرى لافروف، الذي وصل إلى الرياض يوم أمس الأحد، مفاوضات ثنائية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
وسيبحث الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي.
و يضم مجلس التعاون الخليجي كلا من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
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