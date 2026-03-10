https://sarabic.ae/20260310/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-أوكرانية---الدفاع-الروسية--1111294507.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها، إضافة... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T09:14+0000

2026-03-10T09:14+0000

2026-03-10T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 240 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 240 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، و7 مستودعات إمداد".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت وحدات العدو في مناطق نفوذ قوات "الغرب"، خسائر بلغت أكثر من 190 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".وأضاف البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات نوفوألكساندريفكا، وغريشينو، وبيليتسكي، وزولوتوي كولوديز في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع حاكمة، وأوضحت الوزارة أن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 145 جنديًا، وفقد ناقلتي جند مدرعتين من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و5 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد".وواصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين وخمسة أفواج هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات كومسومولسكويه وفوزدفيجيفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وستاروكاسيانوفسكويه ودوبروباسوفو وكريفوبوكوفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وذكر التقرير أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من هزيمة أفراد ومعدات ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف وغريوريفكا وكاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت العملية عن تدمير ما يصل إلى 65 فرداً من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و9 مركبات، و5 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".وأردفت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و241 طائرة من دون طيار".الجيش الروسي يحرر بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الروسي-يستهدف-مراكز-إطلاق-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1111218505.html

https://sarabic.ae/20260310/صباح-الفل-حسينالقوات-الروسية-تدمر-17-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1111285674.html

https://sarabic.ae/20260307/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1111184935.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري