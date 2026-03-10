عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

09:14 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 09:49 GMT 10.03.2026)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها، إضافة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 240 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال" خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 240 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، و3 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة، و7 مستودعات إمداد".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبدت وحدات العدو في مناطق نفوذ قوات "الغرب"، خسائر بلغت أكثر من 190 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكية الصنع، و3 مستودعات للذخيرة".
وأضاف البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات نوفوألكساندريفكا، وغريشينو، وبيليتسكي، وزولوتوي كولوديز في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وتكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 325 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و15 سيارة، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" سيطرت على مواقع حاكمة، وأوضحت الوزارة أن "العدو تكبّد خسائر تجاوزت 145 جنديًا، وفقد ناقلتي جند مدرعتين من طراز "سترايكر"، ومركبة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و5 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد".
وواصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين وخمسة أفواج هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات كومسومولسكويه وفوزدفيجيفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وستاروكاسيانوفسكويه ودوبروباسوفو وكريفوبوكوفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 300 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم.
وذكر التقرير أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تمكنت من هزيمة أفراد ومعدات ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف وغريوريفكا وكاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت العملية عن تدمير ما يصل إلى 65 فرداً من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و9 مركبات، و5 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، ومستودع إمداد".
وأردفت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 قنابل جوية موجهة، و3 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و241 طائرة من دون طيار".
