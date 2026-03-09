https://sarabic.ae/20260309/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غولوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1111259810.html

الجيش الروسي يحرر بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T09:09+0000

2026-03-09T09:09+0000

2026-03-09T09:32+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحريدر قرية غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وقالت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 260 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد".كما جاء في بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريه دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريًا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 قنابل جوية موجّهة و3 صواريخ من طراز "هيمارس" و754 طائرة مسيرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

