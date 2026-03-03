https://sarabic.ae/20260303/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبيليفكا-في-مقاطعة-سومي،--الدفاع-الروسية-1110975641.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي و زابوروجيه- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة بوبيليفكا في مقاطعة سومي، وبلدة وفيسليانكا مقاطعة زابوروجيه 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:05+0000
2026-03-03T09:05+0000
2026-03-03T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة بوبيليفكا في مقاطعة سومي".وأضاف البيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بتحرير قرية وفيسليانكا مقاطعة زابوروجيه".
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_942b21807ed2eb6392b433f3ce9c0593.jpg
روسيا
09:05 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 09:11 GMT 03.03.2026)
