عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

09:10 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 09:32 GMT 02.03.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية
مشاهد لتدمير القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدات كروغلوي في مقاطعة خاركوف، وكذلك دروبيشيفو وريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة كروغلوي في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت ثلاثة قوارب مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجّهة، و3 صواريخ "هيمارس" وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و679 طائرة مسيرة أوكرانية".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
28 فبراير, 09:16 GMT
وتابع الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأضاف: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 225 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة و7 مستودعات للمواد".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب مضادة للبطاريات، وتدمير 5 مستودعات للعتاد والوقود".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
أمس, 10:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
