الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدات كروغلوي في مقاطعة خاركوف، وكذلك دروبيشيفو وريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة كروغلوي في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة دروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 4 قنابل جوية موجّهة، و3 صواريخ "هيمارس" وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نبتون"، و679 طائرة مسيرة أوكرانية".وتابع الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتدمير محطة حرب مضادة للبطاريات، وتدمير 5 مستودعات للعتاد والوقود".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

