الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات التابعة لها، حررت بلدتي نيسكوتشنوهي في مقاطعة خاركوف، وغوركويه في مقاطعة زابوروجيه. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجةً للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الشمال" بلدة نيسكوتشنوي في مقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 220 جندياً، و15 سيارة، ومدفعا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة ومستودعين للإمدادات".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 330 جندياً، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وقطعة مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للإمدادات".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 190 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، وثلاث قطع مدفعية. كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 400 جندي، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفعا، وثمان سيارات، ومحطة حرب إلكترونية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وقطعة مدفعية، ومستودع إمداد".وأضافت الوزارة: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بضرب مرافق البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".كما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت صاروخ فلامنغو، وعشرة صواريخ هيمارس، و315 طائرة مسيرة.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف

