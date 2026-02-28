عربي
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجةً للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الشمال" بلدة نيسكوتشنوي في مقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 220 جندياً، و15 سيارة، ومدفعا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة ومستودعين للإمدادات".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 330 جندياً، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وقطعة مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للإمدادات".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 190 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، وثلاث قطع مدفعية. كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 400 جندي، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفعا، وثمان سيارات، ومحطة حرب إلكترونية".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وقطعة مدفعية، ومستودع إمداد".وأضافت الوزارة: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بضرب مرافق البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".كما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت صاروخ فلامنغو، وعشرة صواريخ هيمارس، و315 طائرة مسيرة.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

09:16 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 09:52 GMT 28.02.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات التابعة لها، حررت بلدتي نيسكوتشنوهي في مقاطعة خاركوف، وغوركويه في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجةً للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة "الشمال" بلدة نيسكوتشنوي في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 220 جندياً، و15 سيارة، ومدفعا، ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة ومستودعين للإمدادات".

وجاء في البيان: واصلت قوات مجموعة "الشرق" التوغل بعمق في دفاعات العدو وحررت قرية غوركي في مقاطعة زابوروجيه.

الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوأرميسك
أمس, 14:41 GMT
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 330 جندياً، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وقطعة مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للإمدادات".

كما حسنت قوات مجموعة "الجنوب" تموضعها على طول خط الجبهة، وكبدت العدو خسائر بلغت 140 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وراجمة صواريخ، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية، كما دُمر مستودعان للذخيرة وثلاثة مستودعات للإمدادات.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 190 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و22 مركبة، وثلاث قطع مدفعية. كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الغرب".
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
05:11 GMT
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 400 جندي، ودبابة، و14 مركبة قتالية مدرعة، ومدفعا، وثمان سيارات، ومحطة حرب إلكترونية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات، وقطعة مدفعية، ومستودع إمداد".
وأضافت الوزارة: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بضرب مرافق البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
كما أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت صاروخ فلامنغو، وعشرة صواريخ هيمارس، و315 طائرة مسيرة.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر وسائط إمداد قوات كييف في مقاطعة خاركوف
