Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن أقارب جنود مظليين أوكرانيين يُبلغون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خسائر فادحة يتكبدونها قرب سومي. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T05:11+0000
2026-02-28T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_39db56d0c5189ab70f6689cf50c29d55.jpg
وقال مصدر الوكالة: "يشكو أقارب جنود من اللواء 71 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الوحدة جنوب فاراشينو (قرية في منطقة سومي)".ووعدت القيادة الأوكرانية بتعزيز القوات المتمركزة على الجبهة بقوات وطنية متمرسة ومدربة تدريباً خاصاً.وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز دفاعاتها على هذا القطاع من الجبهة بنشر مقاتلين من اللواء 13 للحرس الوطني من المناطق الخلفية، إلا أن المشاة والمعدات دُمرت في غارات جوية قرب قرية نيسكوتشنوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."مستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوأرميسك
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي

05:11 GMT 28.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مسؤولون في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن أقارب جنود مظليين أوكرانيين يُبلغون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خسائر فادحة يتكبدونها قرب سومي.
وقال مصدر الوكالة: "يشكو أقارب جنود من اللواء 71 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الوحدة جنوب فاراشينو (قرية في منطقة سومي)".
وأضاف أن أمهات الجنود الأوكرانيين المجندين قسراً يشكين من إرسال أبنائهن إلى مواقع الخطوط الأمامية دون تدريب كافٍ، وبعد أيام قليلة فقط، يتلقى أقاربهم رسالة مقتضبة تفيد بفقدانهم في العمليات.
ووعدت القيادة الأوكرانية بتعزيز القوات المتمركزة على الجبهة بقوات وطنية متمرسة ومدربة تدريباً خاصاً.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز دفاعاتها على هذا القطاع من الجبهة بنشر مقاتلين من اللواء 13 للحرس الوطني من المناطق الخلفية، إلا أن المشاة والمعدات دُمرت في غارات جوية قرب قرية نيسكوتشنوي.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
03:09 GMT

وتنشط قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطعة سومي، وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يواصل إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع هذه المنطقة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"مستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوأرميسك
