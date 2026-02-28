https://sarabic.ae/20260228/ذوو-جنود-نظام-كييف-يفضحون-الخسائر-الفادحة-لقواتهم-على-محور-سومي-1110847502.html
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن أقارب جنود مظليين أوكرانيين يُبلغون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خسائر فادحة يتكبدونها قرب سومي. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T05:11+0000
2026-02-28T05:11+0000
2026-02-28T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_39db56d0c5189ab70f6689cf50c29d55.jpg
وقال مصدر الوكالة: "يشكو أقارب جنود من اللواء 71 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الوحدة جنوب فاراشينو (قرية في منطقة سومي)".ووعدت القيادة الأوكرانية بتعزيز القوات المتمركزة على الجبهة بقوات وطنية متمرسة ومدربة تدريباً خاصاً.وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز دفاعاتها على هذا القطاع من الجبهة بنشر مقاتلين من اللواء 13 للحرس الوطني من المناطق الخلفية، إلا أن المشاة والمعدات دُمرت في غارات جوية قرب قرية نيسكوتشنوي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."مستا-إس" تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في كراسنوأرميسك
https://sarabic.ae/20260228/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-الدعم-الأوكرانية-في-زابوروجيه-بضربات-دقيقة---وزارة-الدفاع-1110845876.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_28e2c2e024616028f607d4f491397fc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ذوو جنود نظام كييف يفضحون الخسائر الفادحة لقواتهم على محور سومي
أفاد مسؤولون في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن أقارب جنود مظليين أوكرانيين يُبلغون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خسائر فادحة يتكبدونها قرب سومي.
وقال مصدر الوكالة: "يشكو أقارب جنود من اللواء 71 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الوحدة جنوب فاراشينو (قرية في منطقة سومي)".
وأضاف أن أمهات الجنود الأوكرانيين المجندين قسراً يشكين من إرسال أبنائهن إلى مواقع الخطوط الأمامية دون تدريب كافٍ، وبعد أيام قليلة فقط، يتلقى أقاربهم رسالة مقتضبة تفيد بفقدانهم في العمليات.
ووعدت القيادة الأوكرانية بتعزيز القوات المتمركزة على الجبهة بقوات وطنية متمرسة ومدربة تدريباً خاصاً.
وحاولت القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز دفاعاتها على هذا القطاع من الجبهة بنشر مقاتلين من اللواء 13 للحرس الوطني من المناطق الخلفية، إلا أن المشاة والمعدات دُمرت في غارات جوية قرب قرية نيسكوتشنوي.
وتنشط قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطعة سومي، وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش يواصل إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع هذه المنطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.