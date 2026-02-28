القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن فرق المدفعية التابعة لتشكيل القوات "الشرق" استخدمت مدافع "جياسينت-ب" 152 ملم لتدمير شبكة نقاط الدعم للقوات المسلحة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأوضحت الوزارة للصحفيين أنه خلال الاستطلاع تم التأكد من أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم مواقع محصنة كنظام متكامل من نقاط الدعم مزود بشبكة طرق اتصال واسعة، ما مكنها من تثبيت الخطوط الأمامية وتغطية تحركات الوحدات في المقدمة.وقالت الوزارة: "تم تمرير إحداثيات الأهداف إلى فرق المدفعية المجهزة بمدافع 152 ملم 2A36 'جياسينت-بي التابعة للجيش 35 في تشكيل قوات 'الشرق'. وبعد حساب بيانات الإطلاق، نفذت الفرق سلسلة من الضربات باستخدام ذخائر شظية-انفجارية. وتم تدمير نقاط النار الدائمة والملاجئ والقوات الحية بدقة".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه خلال العمليات القتالية تستخدم فرق المدفعية ووحدات الطائرات بدون طيار وسائل الاتصال والتحكم بالنيران المطورة محليًا، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع للمدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزارة الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن فرق المدفعية التابعة لتشكيل القوات "الشرق" استخدمت مدافع "جياسينت-ب" 152 ملم لتدمير شبكة نقاط الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الوزارة للصحفيين أنه خلال الاستطلاع تم التأكد من أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم مواقع محصنة كنظام متكامل من نقاط الدعم مزود بشبكة طرق اتصال واسعة، ما مكنها من تثبيت الخطوط الأمامية وتغطية تحركات الوحدات في المقدمة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية
24 فبراير, 09:06 GMT
وقالت الوزارة: "تم تمرير إحداثيات الأهداف إلى فرق المدفعية المجهزة بمدافع 152 ملم 2A36 'جياسينت-بي التابعة للجيش 35 في تشكيل قوات 'الشرق'. وبعد حساب بيانات الإطلاق، نفذت الفرق سلسلة من الضربات باستخدام ذخائر شظية-انفجارية. وتم تدمير نقاط النار الدائمة والملاجئ والقوات الحية بدقة".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه خلال العمليات القتالية تستخدم فرق المدفعية ووحدات الطائرات بدون طيار وسائل الاتصال والتحكم بالنيران المطورة محليًا، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع للمدفعية.
وأضافت الوزارة: "تدمير نظام نقاط الدعم المتكامل أدى إلى تعطيل إدارة القوات الأوكرانية وحرمها من القدرة على الحفاظ على الدفاع بشكل منظم في هذه المنطقة ضمن العملية العسكرية الخاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
