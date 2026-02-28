https://sarabic.ae/20260228/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-الدعم-الأوكرانية-في-زابوروجيه-بضربات-دقيقة---وزارة-الدفاع-1110845876.html
القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن فرق المدفعية التابعة لتشكيل القوات "الشرق" استخدمت مدافع "جياسينت-ب" 152 ملم لتدمير شبكة نقاط الدعم للقوات المسلحة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T03:09+0000
2026-02-28T03:09+0000
2026-02-28T03:09+0000
وزارة الدفاع الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096001864_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_a3a8203d96715df744974664ffca83ba.jpg
وأوضحت الوزارة للصحفيين أنه خلال الاستطلاع تم التأكد من أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم مواقع محصنة كنظام متكامل من نقاط الدعم مزود بشبكة طرق اتصال واسعة، ما مكنها من تثبيت الخطوط الأمامية وتغطية تحركات الوحدات في المقدمة.وقالت الوزارة: "تم تمرير إحداثيات الأهداف إلى فرق المدفعية المجهزة بمدافع 152 ملم 2A36 'جياسينت-بي التابعة للجيش 35 في تشكيل قوات 'الشرق'. وبعد حساب بيانات الإطلاق، نفذت الفرق سلسلة من الضربات باستخدام ذخائر شظية-انفجارية. وتم تدمير نقاط النار الدائمة والملاجئ والقوات الحية بدقة".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه خلال العمليات القتالية تستخدم فرق المدفعية ووحدات الطائرات بدون طيار وسائل الاتصال والتحكم بالنيران المطورة محليًا، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع للمدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260224/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ريزدفيانكا-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1110682906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096001864_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_a1fbc8a35f060a149a83317b52396e50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن فرق المدفعية التابعة لتشكيل القوات "الشرق" استخدمت مدافع "جياسينت-ب" 152 ملم لتدمير شبكة نقاط الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الوزارة للصحفيين أنه خلال الاستطلاع تم التأكد من أن القوات الأوكرانية كانت تستخدم مواقع محصنة كنظام متكامل من نقاط الدعم مزود بشبكة طرق اتصال واسعة، ما مكنها من تثبيت الخطوط الأمامية وتغطية تحركات الوحدات في المقدمة.
وقالت الوزارة: "تم تمرير إحداثيات الأهداف إلى فرق المدفعية المجهزة بمدافع 152 ملم 2A36 'جياسينت-بي التابعة للجيش 35 في تشكيل قوات 'الشرق'. وبعد حساب بيانات الإطلاق، نفذت الفرق سلسلة من الضربات باستخدام ذخائر شظية-انفجارية. وتم تدمير نقاط النار الدائمة والملاجئ والقوات الحية بدقة".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه خلال العمليات القتالية تستخدم فرق المدفعية ووحدات الطائرات بدون طيار وسائل الاتصال والتحكم بالنيران المطورة محليًا، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع للمدفعية.
وأضافت الوزارة: "تدمير نظام نقاط الدعم المتكامل أدى إلى تعطيل إدارة القوات الأوكرانية وحرمها من القدرة على الحفاظ على الدفاع بشكل منظم في هذه المنطقة ضمن العملية العسكرية الخاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.