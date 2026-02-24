https://sarabic.ae/20260224/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ريزدفيانكا-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1110682906.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة ريزدفيانكا بمقاطعة زابوروجيه الروسية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ومستودعان للإمدادات".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل موجهة و380 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

